EQS-News: Telekom Austria AG: Ergebnis für das 4. Quartal und Gesamtjahr 2021

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis Telekom Austria AG: Ergebnis für das 4. Quartal und Gesamtjahr 2021 08.02.2022 / 19:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Die A1 Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute ihr Ergebnis für das 4. Quartal 2021, das am 31. Dezember 2021 endete. Die Dokumente mit den Ergebnissen des vierten Quartals 2021 stehen unter folgendem Link zur Verfügung: [1]https://newsroom.a1.group/News.aspx?l=deutsch Weitere Informationen finden Sie auf der Website: [2]https://www.a1.group/de/investor-relations Rückfragen & Kontakt: Susanne Aglas-Reindl Head of Investor Relations A1 Telekom Austria Group Tel: +43 (0) 50 664 39420 Email: [3]susanne.reindl @ a1.group -------------------------------------------------------------------------- 08.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 1020 Wien Österreich Telefon: 004350664 47500 E-Mail: investor.relations @ a1.group Internet: www.a1.group ISIN: AT0000720008 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1275904 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1275904 08.02.2022 References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=96c1d343fcfe85e0485096975bb700f6&application_id=1275904&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=aba01595dbc8385f00ab28c963b29ff7&application_id=1275904&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=576bcdb40e2854b2216859258bea36a0&application_id=1275904&site_id=apa_ots_austria&application_name=news