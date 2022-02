EQS-News: Lenzing AG: Young Scientist Award: Lenzing prämiert Forschungsprojekte für faire und nachhaltige Mode

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation/Studienergebnisse Lenzing AG: Young Scientist Award: Lenzing prämiert Forschungsprojekte für faire und nachhaltige Mode 03.02.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Utl.: Der neu ins Leben gerufene Wettbewerb adressiert Bachelor- und Masterstudierende, die sich mit innovativen Lösungen für ökologische Herausforderungen in der Textilindustrie beschäftigen. Die Frist für die Bewerbung läuft noch bis zum 15. Juni 2022. Das Gewinnerprojekt erhält ein Preisgeld in Höhe von EUR 5.000. Lenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von holzbasierten Spezialfasern, wird 2022 erstmals junge Forscher:innen mit dem Young Scientist Award für exzellente Forschungsarbeiten aus dem Faser- und Textilbereich auszeichnen. Der Faserkongress Dornbirn (GFC Dornbirn) bietet eine ideale Bühne für den neu geschaffenen Forschungswettbewerb. Bachelor- und Masterstudierende können ihre wissenschaftlichen Arbeiten in den Kategorien Fashion und Kreislaufwirtschaft, Textilrecycling sowie innovative Nutzung biobasierter Fasern einreichen und sich einer Jury aus namhaften Expert:innen der Industrie stellen. Die Jury besteht aus Karla Magruder (Founder Acceleration Circularity), Friedericke von Wedel-Parlow (Beneficial Design Institute Berlin) und Dieter Eichinger (Head of Standardization and Innovation, Secretary-General of BISFA). Das Gewinnerprojekt wird mit einem Preisgeld von EUR 5.000 prämiert. Ziel ist es, Studierende zu fördern und eine Plattform zur Vernetzung mit der Textil- und Faserindustrie zu schaffen. "Lenzing ist seit Jahrzehnten ein Innovationsführer bei besseren Fasern und Geweben und bestens aufgestellt, um einen echten Unterschied zu machen und eine bessere Zukunft zu gestalten. Für uns ist es nicht nur eine Herzensangelegenheit, Forschung und Entwicklung stetig voranzutreiben und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihren Vorhaben zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass Innovation und technologischer Fortschritt erfolgskritisch sind, um die drängenden ökologischen Herausforderungen bewältigen zu können", sagt Robert van de Kerkhof, Mitglied des Vorstandes der Lenzing Gruppe und Präsident des Österreichischen Faser-Instituts. Österreichisches Faser-Institut als Veranstalter des GFC Zum 61. Mal veranstaltet das Österreichische Faser-Institut den Dornbirner Fiber Congress auf einer Non-Profit-Basis und bietet vom 14. bis 16. September 2022 den Rahmen, um den Young Scientist Award gebührend zu verleihen. Gegründet wurde das Österreichische Faser-Institut, mit Sitz in Wien, 1960 von Faserproduzenten und der österreichischen Textilwirtschaft, um die Markteinführung von Fasern und deren Erzeugnissen zu fördern. Zudem bietet das Faser-Institut die Möglichkeit, Informationen und Erfahrungen rund um Fasern auszutauschen und unterstützt den Kontakt mit Bildungseinrichtungen. Der GFC setzt auf einen internationalen Erfahrungsaustausch in enger Abstimmung mit CIRFS/Brüssel, dem Dachverband der europäischen Man-Made Faser Industrie. Das Österreichische Faser-Institut beschäftigt sich mit zukunftsrelevanten Themen und setzt diese auch auf die Agenda beim GFC. Dazu zählen unter anderem Faserinnovationen, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Bewerber:innen für den Young Scientist Award haben vom 01. Februar 2022 bis 15. Juni 2022 die Möglichkeit, ihre Arbeiten (Abschlussarbeiten, Paper, etc.), in englischer Sprache, unter der E-Mail-Adresse [1]YSA2022 @ lenzing.com einzureichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument "Submission Requirements" im nachfolgenden Download-Link. Foto-Download: [2]https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=2MnuNYFXCKT6 PIN: 2MnuNYFXCKT6 Ihre Ansprechpartner für Daniel Winkelmeier Public Relations: Communications Manager Lenzing Aktiengesellschaft Dominic Köfner Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Vice President Corporate Communications & Austria Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Telefon +43 7672 701 2871 Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria E-Mail [5]media @ lenzing.com Web [6]www.lenzing.com Telefon +43 7672 701 2743 E-Mail [3]media @ lenzing.com Web [4]www.lenzing.com Über die Lenzing Gruppe Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft. Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO[2]-freie Zukunft zu verwirklichen. Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2020 Umsatz: EUR 1,63 Mrd. Nennkapazität: 1.045.000 Tonnen Mitarbeiter/innen: 7.358 TENCEL(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM), REFIBRA(TM), ECOVERO(TM), LENZING MODAL(TM), LENZING VISCOSE(TM), MICROMODAL(TM) und PROMODAL(TM) sind Marken der Lenzing AG. 