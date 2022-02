EQS-News: Raiffeisen Bank International AG: Gewinn von EUR 1,4 Milliarden im Jahr 2021, über Vor-Pandemie-Niveau

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis Raiffeisen Bank International AG: Gewinn von EUR 1,4 Milliarden im Jahr 2021, über Vor-Pandemie-Niveau 02.02.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- RBI: Gewinn von EUR 1,4 Milliarden im Jahr 2021, über Vor-Pandemie-Niveau, getragen von wirtschaftlicher Erholung in Kernmärkten - Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr durch höhere Volumina und Leitzinsen um 7% gestiegen - Provisionsüberschuss mit EUR 1.985 Millionen so hoch wie nie zuvor, Steigerung um 18% - Cost/Income Ratio bei 53,5% - Neubildungsquote von 0,30%, inklusive Stage-1- und Stage-2-Rückstellungen aufgrund von COVID-19 und geopolitischen Entwicklungen - Kundenkredite um 15% gestiegen, inklusive bulgarische Einheit - Nettozinsspanne stabil bei rund 2% - Harte Kernkapitalquote bei 13,1% - Dividendenvorschlag von EUR 1,15 je Aktie, dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 28% Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/2021 1-12/2020 Q4/2021 Q3/2021 Zinsüberschuss 3.327 3.121 976 843 Provisionsüberschuss 1.985 1.684 561 521 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 53 91 24 (4) Verwaltungsaufwendungen (2.978) (2.832) (856) (736) Betriebsergebnis 2.592 2.241 763 666 Übriges Ergebnis (295) (204) (175) (46) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (213) (257) (32) (26) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (295) (598) (150) (44) Ergebnis vor Steuern 1.790 1.183 406 550 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 1.422 862 329 452 Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 86 48 24 29 Konzernergebnis 1.372 804 317 443 Bilanz in EUR Millionen 31/12/2021 31/12/2020 Forderungen an Kunden 100.832 90.671 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 115.153 102.112 Bilanzsumme 192.101 165.959 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 89.921 78.864 Kennzahlen 31/12/2021 31/12/2020 NPE Ratio 1,6% 1,9% NPE Coverage Ratio 62,5% 61,5% Harte Kernkapitalquote 13,1% 13,6% Eigenmittelquote 17,6% 18,4% Kennzahlen 1-12/2021 1-12/2020 Q4/2021 Q3/2021 Nettozinsspanne (durchschnittl. zinstragende Aktiva) 2,01% 2,13% 2,22% 1,98% Cost/Income Ratio 53,5% 55,8% 52,9% 52,5% Neubildungsquote (durchschnittl. Forderungen an Kunden) 0,30% 0,67% 0,55% 0,20% Konzern-Return-on-Equity 10,9% 6,4% 10,1% 14,3% Ergebnis je Aktie in EUR 3,89 2,22 0,90 1,28 Durch den geplanten Verkauf der bulgarischen Tochterbank und deren Beteiligung kam es gemäß IFRS 5 zu einer Änderung in der Darstellung. Dieser Geschäftsbereich wurde als zur Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppe klassifiziert und in der Bilanz separat ausgewiesen. Die Werte des Vorjahres bleiben unverändert. Die Erfolgsrechnung der bulgarischen Tochterbank und deren Beteiligung wurde im Posten Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen. Die Werte des Vorjahres 2020 der Erfolgsrechnung wurden entsprechend adaptiert, ebenso die Kennzahlen. Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Ausblick: Entwicklungen 2022 Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2022 im oberen und der Provisionsüberschuss im mittleren einstelligen Prozentbereich zunehmen. Es wird erwartet, dass die Kundenkredite zwischen 7 und 9% wachsen. Wir erwarten eine Zunahme der Verwaltungsaufwendungen im oberen einstelligen Prozentbereich und darüber hinaus zusätzliche Integrationskosten für die Akquisitionen in Tschechien (Equa bank) und Serbien (Crédit Agricole Srbija) in Höhe von insgesamt rund EUR 100 Millionen. Die Cost/Income Ratio dürfte ohne Berücksichtigung der einmaligen Integrationskosten rund 55% betragen. Die Neubildungsquote dürfte 2022 rund 40 Basispunkte betragen. Der Konzern-Return-on-Equity dürfte über unserem mittelfristigen Ziel von 11% liegen, worin sich das Ergebnis aus dem Verkauf der Raiffeisenbank in Bulgarien widerspiegelt. Zum Jahresende 2022 erwarten wir eine harte Kernkapitalquote von rund 13%. Mögliche geopolitische Risiken, insbesondere in Osteuropa, sind in diesen Zielen nicht berücksichtigt. Mittelfristige Ziele Wir halten an dem Ziel einer Cost/Income Ratio von rund 55% fest und streben mittelfristig eine weitere Verbesserung an. Wir streben mittelfristig einen Konzern-Return-on-Equity von 11% an. Wir bestätigen unser Ziel einer harten Kernkapitalquote von rund 13%. Basierend auf der Zielquote für das harte Kernkapital beabsichtigen wir Dividendenausschüttungen in Höhe von 20 bis 50% des Konzernergebnisses. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir @ rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com