EQS-Adhoc: SunMirror AG: Wiedereröffnung der Pflichtwandelanleihe

EQS-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Anleiheemission SunMirror AG: Wiedereröffnung der Pflichtwandelanleihe 31.01.2022 / 19:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Zug, Schweiz: 31. Januar 2022 - Die SunMirror AG ("SunMirror", "Gesellschaft") gab am 20. Dezember 2021 bekannt, dass sie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine Pflichtwandelanleihe platziert hat. Der Bruttoemissionserlös aus der Pflichtwandelanleihe betrug 3,5 Mio. Euro. Die Gesellschaft hat nun beschlossen, die Wandelanleihe weiteren institutionellen Investoren im Februar 2022 anzubieten. CEO Heinz Kubli: "Aufgrund der jüngsten starken Entwicklungen im Kobalt- und Lithium-Markt sehen wir ein erneutes Interesse an unseren Projekten in Australien und Finnland. Durch die Beschaffung zusätzlicher Mittel planen wir unsere Arbeitsprogramme, insbesondere in Finnland, zu beschleunigen um früher produzieren zu können." -------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: ROR) notiert und werden auch auf Xetra gehandelt.