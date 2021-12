EQS-DD: voestalpine AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 13.12.2021 / 13:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +------------------------------------------------+ | Titel: | | |--------------+---------------------------------| | Vorname: | Prof. Elisabeth und Ing. Robert | |--------------+---------------------------------| | Nachname(n): | STADLER | +------------------------------------------------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +--------------------------+ | Position: | Aufsichtsrat | +--------------------------+ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +----------------+ | voestalpine AG | +----------------+ b) LEI +-----------------------+ | 529900ZAXBMQDIWPNB72 | +-----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung +----------------------+ | Art: | Aktie | |-------+--------------| | ISIN: | AT0000937503 | +----------------------+ b) Art des Geschäfts +------------------------------------------------------------------------+ | Erwerb (Der Erwerb erfolgte über ein gemeinsames Wertpapierdepot der | | meldepflichtigen Personen, Prof. Elisabeth Stadler (Mitglied des | | Aufsichtsrates) und Ing. Robert Stadler (in enger Beziehung zu dieser | | Führungskraft stehende Person). | +------------------------------------------------------------------------+ c) Preis(e) und Volumen +-----------------------+ | Preis(e) | Volumen | |-----------+-----------| | 30.70 EUR | 970 Stück | +-----------------------+ d) Aggregierte Informationen +------------------------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | |-------------+----------------------| | 30.7000 EUR | 970.0000 Stück | +------------------------------------+ e) Datum des Geschäfts +-------------------+ | 10.12.2021; UTC+1 | +-------------------+ f) Ort des Geschäfts +-------------------------+ | Name: | Wiener Börse AG | |-------+-----------------| | MIC: | XWBO | +-------------------------+ -------------------------------------------------------------------------- 13.12.2021 -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz Österreich Internet: www.voestalpine.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 71525 13.12.2021