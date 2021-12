EQS-HV: SunMirror AG: Ergänzung zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV)

EQS-News: SunMirror AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SunMirror AG: Ergänzung zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV) 10.12.2021 / 11:44 Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Ergänzung zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV) SunMirror AG Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG, welche am Freitag, 26. November 2021 im schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde, wird wie folgt ergänzt: Änderung des Antrags zu Traktandum 5 (Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident) Der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 5 (Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident) wird wie folgt abgeändert: «Der Verwaltungsrat beantragt, - die Wiederwahl von Herrn Dr. Heinz R. Kubli, von Glarus, in Uitikon, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV; und - die Wahl von Frau Flavia Sennhauser, von Kirchberg, in Winterthur, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV. Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Dr. Heinz R. Kubli, von Glarus, in Uitikon, als Verwaltungsratspräsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.» Die übrigen Traktanden und Anträge bleiben unverändert. Zug, Schweiz, den 10. Dezember 2021 Für den Verwaltungsrat Dr. Heinz R. Kubli -------------------------------------------------------------------------- 10.12.2021 -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz E-Mail: info @ sunmirror.ch Internet: https://www.sunmirror.ch ISIN: CH0396131929 WKN: A2JCKK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung EQS News-Service 1256599 10.12.2021