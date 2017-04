BARC India bietet mit seiner Produktpalette EKAM eine Lösung für das digitale Puzzle

Mumbai (ots/PRNewswire) - BARC India gab heute die phasenweise Markteinführung seiner lang erwarteten digitalen Messdienste sowie den Markennamen und das Logo seines digitalen Messprodukts bekannt. Die digitalen Produkte werden unter dem Markennamen EKAM (Sanskrit für "Eins") auf den Markt kommen. Das Logo von EKAM st an den vier Farben (Rot, Blau, Gelb und Grün) von BARC India angelehnt. Das Branding unterstreicht das Engagement von BARC India, der Branche eine einzige Plattform für alle Messprodukte für TV wie auch digitale Medien zu bieten.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/488354/EKAM_BARC_Logo.jpg )

Die EKAM-Suite wird die Produkte EKAM Pulse, EKAM Beam, EKAM Stream, EKAM Ad-Scan und EKAM Integra umfassen.

EKAM Pulse wird Videoanzeigenkampagnen messen und das erste digitale Angebot sein, das von BARC India auf den Markt kommt. EKAM Beam, das anschließend für die Markteinführung anstehende Produkt, wird linear ausgestrahlte Sendungen messen, die auf einem Digitalgerät angesehen werden. EKAM Stream wird nicht-lineare wie auch reine digitale Videoinhalte messen. Des Weiteren wird BARC India der Branche EKAM Ad-Scan bieten, was ein weltweit erstes Produkt seiner Art sein wird. Es wird eine Übersicht über digitale Anzeigen in Indien geben und analysieren, wo das Werbegeld ausgegeben wird, sowie welche Sektoren mehr digitale Anzeigen produzieren. Das letzte Produkt dieser Suite ist EKAM Integra, das der Branche mit gängigen, robusten und unabhängigen Einschaltquoten helfen wird, die genauere Kennzahlen zur Nettoreichweite liefern. Dafür werden die TV-Daten von BARC India zusätzlich zu den Zählungsdaten und Big Data mithilfe von Single-Source- und Digital-Booster-Panels mit digitalen Videodaten verknüpft.

Werbetreibende im digitalen Bereich stehen heutzutage mehreren Problemen gegenüber, wie beispielsweise: Abhängigkeit von Herausgebern/Plattformen für Daten, fehlende quantifizierbare Unterschiede bei Einblendungen, Unfähigkeit, eindeutige und deduplizierte Reichweiten und Häufigkeiten über Herausgeber/Plattformen hinweg zu sehen, und fehlendes Wissen über ROI usw.

BARC India hat die Probleme als gemeinsames Industrieunternehmen untersucht und die EKAM-Suite mit Produkten entsprechend branchenspezifischen Anforderungen entwickelt. Mit eindeutiger Reichweite und Häufigkeit für alle Geräte, dedupliziert nach Marke, Kampagne, Ort oder Platzierung, sind mit den EKAM-Lösungen Analysen und Vergleiche verschiedener Plattformen und Angebote möglich. Mit einem Single-Source-Panel, großen TV- und Digital-Booster-Panels, Einblendungen anhand von Zuschauerzahlen und Big Data auf der digitalen Seite wird EKAM wesentlich robustere und genauere Funktionen für wichtige Kennzahlen wie die Nettoreichweite bieten.

"Wir sind über die Ankündigung der Markteinführung unseres digitalen Angebots EKAM sehr glücklich. Für dieses Ökosystem sind Messungen von Videoanzeigen und Inhalten erforderlich, unabhängig von Kanal und Gerät. Wie der Name schon sagt, arbeitet BARC India an seinem Ziel, TV- und digitale Messungen zu integrieren. Unsere EKAM-Produktsuite wird in den nächsten 18 bis 24 Monaten auf den Markt kommen. Sie wird der Branche unabhängige Drittmessungen, Verifizierung der Einschaltquoten und letztendlich die Sichtbarkeit von Videoanzeigen und -inhalten bieten ", sagte Partho Dasgupta, Geschäftsführer von BARC India.

Informationen zu BARC India

BARC INDIA ist ein 2012 in Indien als Joint Venture gegründetes Industrieorgan mit dem spezifischen Ziel, als Eigentümer von Indiens Television Audience Measurement-System dessen Design, Bereitstellung und Überwachung zu übernehmen. BARC India bringt als Joint Venture die drei Hauptakteure im Bereich Television Audience Measurement, Sendeanstalten, Inserenten sowie Werbe- und Medienagenturen zusammen. Ihre entsprechenden Dachorganisationen, die Indian Broadcasting Foundation (IBF), die Indian Society of Advertisers (ISA) und die Advertising Agencies Association of India (AAAI) repräsentieren drei Branchen. Diese Dreier-Allianz gewährleistet, dass die beträchtlichen Ressourcen - sowohl finanzieller wie auch intellektueller Art - die für eine derartig massive, kontinuierlich laufende Initiative erforderlich sind, in einem robusten, transparenten und verlässlichen Regulierungsrahmen zur Verfügung stehen. So erhalten Akteure in Indien wie auch auf der ganzen Welt unterbrechungsfreien Zugang zu umfassenden, genauen, zuverlässigen und zeitgerechten Einschaltquoten-Messsystemen.

Internet: http://www.barcindia.co.in

Twitter: @BARCIndia (https://twitter.com/BARCIndia)

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an: Herr Partho Dasgupta CEO, BARC India partho.dasgupta @ barcindia.co.in +91-22-49226611 Frau Seema Singh Sr. Manager - PR & Communications seema.singh @ barcindia.co.in +91-9702333354