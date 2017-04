Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Mai 2017

4. Wieden

Wiedner Favoritenstraße - Obere Wieden

8. Mai: Muttertag auf der Oberen Wieden

Heuer haben Wiens Favoriten etwas Besonderes für Mütter vorbereitet:

Eine salzige Aufmerksamkeit wartet beim Einkauf in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben des Einkaufsstraßenvereins, solange der Vorrat reicht.

13. Mai: Aktionstag - Wochenmarkt am St. Elisabeth Platz

Im Grätzel einkaufen und die angebotenen Produkte gleich probieren -das können Sie am Samstag, den 13.5., am St. Elisabeth-Platz. Von 8:00 bis 13:00 Uhr veranstaltet der Einkaufsstraßenverein Wiedner Favoritenstraße - Obere Wieden einen Aktionstag mit Marktständen und Streetfood-Angeboten in Kooperation mit der GB*5/12.

Wiedner Hauptstraße

10. bis 12. Mai: Sonderverkaufstage in der Wiedner Hauptstraße

Der Einkaufsstraßenverein Wiedner Hauptstraße veranstaltet von Mittwoch bis Freitag wieder die beliebten Sonderverkaufstage. Von jeweils 8:00 bis ca. 19:00 Uhr erwarten Sie ganz besondere Angebote.

7. Neubau

Neubaugasse

5. und 6. Mai: Flohmarkt Neubaugasse

Der bereits traditionelle Flohmarkt in der gesamten Neubaugasse findet im Frühling 2017 am Freitag, 5. und Samstag, 6. Mai von 8:00 bis 17:00 Uhr statt. Auf einer Länge von zwei Kilometern finden Sie rund 360 Marktstände, darunter zahlreiche Gastronomiebetriebe, Unterhaltung und vieles mehr. In der Richtergasse erwartet Sie eine Gesundheitsmeile. Speziell für unsere Kleinsten wird in der Lindengasse (zwischen Neubaugasse und Zollergasse) ein Kinderflohmarkt organisiert. Alles in allem der „KUH“lste Flohmarkt von Wien!

Lerchenfelder Straße

5., 12., 19. und 26. Mai: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

9. Alsergrund

Spezialisten im Alsergrund

12. Mai: Sicherheitstag

Der erste Sicherheitstag der Rubas & Co. in Kooperation mit dem Einkaufsstraßenverein „Ihre Spezialisten im Alsergrund“ bietet ein spannendes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Die Veranstaltung findet von 15:00 bis 18:00 Uhr in einer Privatgasse bei der Rotenlöwengasse statt. Ersatztermin bei Schlechtwetter: 19. Mai. Bei mehreren Stationen können Sie sich zu unterschiedlichen Themen informieren. Holen Sie sich Ratschläge von Versicherungsexperten zu Schadensfällen und Tipps von den Sicherheits- und Präventionsbeauftragten der Landespolizei Wien. Freuen Sie sich auf die Präsentation des Polizeimotorrades! Für Kleinkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren steht ein „Spielplatz auf Rollen“ bereit.

12. Meidling

Meidling

5./6. und 19./20. Mai: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

An zwei Wochenenden wird am Freitag und Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße gefeiert. Entdecken Sie die vielfältige Nahversorgung in Meidling! Zahlreiche Restaurants und Cafés laden zu gemütlichen Pausen ein, bei Schönwetter im Schanigarten. Kinder können sich auf eine süße Überraschung freuen (solange der Vorrat reicht).

13. Hietzing

Hietzing

8. Mai: Abschlussveranstaltung der Grätzlvernissage Hietzing

Das Finale der Grätzlvernissage Hietzing findet im Großen Festsaal des Amtshauses Hietzing statt. Die im Zuge des Projekts entstandenen Bilder der Schüler werden für einen guten Zweck versteigert. Einlass ab 18:00 Uhr, Versteigerung ab 19:00 Uhr. Lassen Sie mit den Schülern und Kaufleuten das Kunstprojekt noch einmal revue passieren, genießen Sie einen kulturellen Abend und unterstützen Sie mit Ihrem Kauf die Arbeit des gemeinnützigen Hietzinger Vereins Balance!

Ober St. Veit

19. und 20. Mai: Ober St. Veiter Grätzlfest

Das Ober St. Veiter Grätzelfest ist eines der traditionellsten Feste in Hietzing. Auf der oberen Hietzinger Hauptstraße/Ober St. Veit erwarten Sie köstliche Schmankerl, Schnäppchen der örtlichen Kaufleute vor und in den Geschäften sowie Marktstandln, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, tolle musikalische Live-Auftritte (unter anderem Steve Nick) und ein spannendes Kinderprogramm. Gefeiert wird am Freitag von 10:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Weitere Infos: http://www.1133.at

16. Ottakring

Alt-Ottakring

10., 24. und 31. Mai: Der Nachtwächter von Alt-Ottakring

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein „Hawara“ oder ein „Burnheidler“ ist und vieles mehr. Treffpunkt für alle drei Touren: Kornhäusel-Villa, 18:30 Uhr. Weitere Infos:

http://www.alt-ottakring.at

Thaliastraße

10. bis 13. Mai: Muttertag in der Thaliastraße

Etwas Besonderes haben die Kaufleute der IG Thaliastraße für Mütter vorbereitet. Eine nette Aufmerksamkeit erwartet Sie beim Einkauf in den Mitgliedsbetrieben des Vereins, gekennzeichnet mit einem Muttertagsplakat. Solange der Vorrat reicht. Weitere Infos:

http://www.thaliastrasse.at

Brunnenviertel

10. bis 13. Mai: Kräuterlinge zum Muttertag

Die Kaufleute des Brunnenviertels überreichen Ihnen an diesen Tagen zu Ihrem Einkauf Töpfchen mit Küchenkräutern nach Wahl (solange der Vorrat reicht).

20. Mai: StraßenKunstFest

Buntes Treiben erwartet Sie am Brunnenmarkt und um den Yppenplatz von 12:00 Uhr bis Mitternacht. Freuen Sie sich auf viel Musik, Tanz, den KunstHandWerksMarkt, Schaustellerei, Zirkus-Acts und Night Shopping. Die IG Brunnenviertel veranstaltet unter der künstlerischen Leitung der Brunnenpassage, in Kooperation mit der Gebietsbetreuung GB*7/8/16 und weiteren Partnern ein Straßenfest mit zahlreichen Open-Air-Auftritten.

17. Hernals

Hernalser Spitz

8. bis 13. Mai: Muttertag am Hernalser Spitz

UnternehmerInnen des Einkaufsstraßenvereins Hernalser Spitz beschenken Mütter: Auf Kundinnen wartet eine süße Überraschung, solange der Vorrat reicht.

Kalvarienberggasse

18. Mai: Hernalser Gesundheitstag

Von 10:00 bis 16:00 Uhr stellen sich Vereine, Institutionen und Geschäftsleute des Bezirks vor und bieten neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm viele Tipps und Informationen zum heurigen Motto „Arbeit und Gesundheit“. Die Netzwerkveranstaltung in Kooperation mit der Hernalser Bezirksvorstehung findet in der Kalvarienberggasse/Ecke Hernalser Hauptstraße statt.

19. Döbling

Nussdorf hat mehr

1. bis 31. Mai: Die Welt zu Gast in Nussdorf! Mai: Mexiko

So schmeckt Mexiko: Chili con Carne im „Genusseck“, eine Margarita im „Speck.takulär“ und „Shakes“, mexikanischer Kaffee bei „Optik Nemetz“, Tequila im „Steuerberatungszentrum Nussdorf“ und mexikanische Spezialitäten im „Schübel Auer“. Jeden Monat stellen die Nussdorfer Kaufleute durch spezielle Aktionen ein Land in den Mittelpunkt. Am Ende des Jahres gibt es einen Reisegutschein zu gewinnen. Bei jedem Einkauf und jeder Dienstleistung können Sie Punkte sammeln, Punktepässe liegen in den Mitgliedsbetrieben auf. Weitere Infos: http://www.nussdorfhatmehr.at

Döblinger Hauptstraße

3., 10., 17., 24. und 31. Mai: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt: jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.

Obkirchergasse

19. und 20. Mai: Street Food Market Döbling

Lust auf fantastisches Essen in lockerer Atmosphäre? Die angesagtesten Food Trucks verwöhnen Sie mit hochwertigen Köstlichkeiten: Burger, Pastrami, Veganes, Süßes, fruchtige Durstlöscher und vieles mehr – hier ist für jeden etwas dabei! Freitag, 19.5., 14:00 bis 21:00 Uhr; Samstag, 20.5., 10:00 bis 21:00 Uhr. Weinberggasse/Sonnbergplatz, Eintritt frei. Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an obkirchergasse @ gmx.at.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. Mai: Aktion am 20. im 20.

Für Sie als Kundinnen und Kunden des Vereins Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. An jedem 20sten im 20sten bekommen Sie in den Mitgliedsbetrieben „Süßes oder Saures“ zu Ihrem Einkauf.

22. Donaustadt

Stadlau

5., 12., 19. und 26. Mai: Markttag ist!

Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. finden Sie freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr am Bauernmarkt Stadlau. Beachten Sie die wechselnden Standorte des Markts. 5./19. Mai: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post; 12./26. Mai: Piazza STAR 22, Erzherzog-Karl-Straße. Weitere Infos: http://www.stadlauerkaufleute.at

Aspern und Essling

26. und 27. Mai: Asperner Straßenfest

In der Zachgasse findet am Freitag, 26.5, von 15:00 bis 22:00 Uhr und Samstag, 27.5., von 11:00 bis 22:00 Uhr ein großes Straßenfest statt. Die Asperner und Esslinger Kaufleute bieten Ihnen ein umfangreiches Programm auf einer großen Bühne und eine Tombola mit tollen Gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgen Asperner und Esslinger Gastronomen. Kinder können sich auf Luftburg, Kinderkarussell sowie weitere Attraktionen freuen. Programm am Freitag: Manuel Eberhardt, Die Wilden Kaiser; Samstag: Tanzvorführungen, Gratis Kinderschminken, Tombola-Verlosung, Freddy Brix Band, Wiener Wahnsinn.

