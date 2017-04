EANS-Stimmrechte: Lenzing AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: B & C Privatstiftung Sitz: Wien Staat: Österreich

Namen der Aktionäre: B & C Holding Österreich GmbH, B & C Iota GmbH & Co KG

Datum der Schwellenberührung: 7.4.2017

Im Zuge einer gruppeninternen Spaltung sind die bislang von der B & C Industrieholding GmbH direkt gehaltenen 15.930.001 Stimmrechte (entspricht etwas über 60,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft auf die B & C Holding Österreich GmbH übertragen worden. Aufgrund dieser Spaltung hält die B & C Holding Österreich GmbH nunmehr direkt 15.930.001 Stimmrechte (entspricht etwas über 60,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft. Die B & C Industrieholding GmbH hält keine Stimmrechte mehr an der Lenzing Aktiengesellschaft.

Der B & C Privatstiftung sind zudem über ihre Tochtergesellschaft B & C Iota GmbH & Co KG gemäß § 92 Z 4 BörseG 680.959 Stimmrechte (entspricht rund 2,56% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft zuzurechnen. Insgesamt sind der B & C Privatstiftung somit unverändert gemäß § 92 Z 4 BörseG 16.610.960 Stimmrechte (entspricht rund 62,56% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft zuzurechnen.

Die B & C Privatstiftung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass noch weitere gruppeninterne Umgründungsschritte folgen werden. Die Beteiligungsverhältnisse an der Lenzing Aktiengesellschaft werden sich aufgrund dieser internen Neuordnung nicht ändern und hält die B & C Gruppe nach Durchführung aller Umgründungsschritte unverändert 16.610.960 Stimmrechte (entspricht rund 62,56% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft.

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten

kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |B & C | | | | | |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | |B & C Holding | | | | | | 2 |Österreich | 1 | 60,00 %| | 60,00 %| |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________| | 3 |B & C Iota | 1 | 2,56 %| | 2,56 %| |_________|GmbH_&_Co_KG__|____________|____________|_____________|_____________| | 4 |B & C Helios | 1 | | 50,00 %| 50,00 %| |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________| |_________|______________|____________|____________|_____________|_____________|

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Lenzing AG

A-A-4860 Lenzing Telefon: +43 7672-701-0 FAX: +43 7672-96301 Email: office @ lenzing.com WWW: http://www.lenzing.com Branche: Chemie ISIN: AT0000644505 Indizes: WBI, ATX, Prime Market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Lenzing AG

Mag. Waltraud KasererVice President Corporate Communications & Investor RelationsTel.: +43 (0) 7672 701-2713

w.kaserer @ lenzing.com