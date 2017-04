Transparenz ist keine "Mission Impossible" -- für Chinas Programmatic Buying bricht ein neues Zeitalter an

Seattle (ots/PRNewswire) - Das Programmatic Buying, der automatisierte Einkauf von Werbung in den digitalen Medien, erlebt eine Blütezeit im chinesischen Werbemarkt. Nach Angaben von eMarketer werden sich die Investitionen für Programmatic Buying in China im Jahre 2017 auf 16,7 Milliarden US-Dollar belaufen, eine Steigerung von 51,5% im Vergleich zu 2016. Das Image der florierenden Branche ist jedoch, da sich im Werbemarkt auch eine große Anzahl von neu hinzugekommenen, aber unqualifizierten Unternehmen tummelt, durch mangelnde Transparenz getrübt.

Das angestrebte Ziel lautet Klarheit und Transparenz, und stellt für den chinesischen Markt eine echte Herausforderung dar, weil die Betrugsmaschen sich durch die ganze Werbebranche ziehen. Der Bereich digitale Werbung wird durch das skrupellose Vorgehen einiger Unternehmen sabotiert, die ihre Technologien absichtlich schwammig halten, sich moralisch blind stellen, auf schnelles Geld aus sind, oder absichtlich entscheidende Informationen unter den Tisch fallen lassen.

Das allgegenwärtige Betrugsrisiko in der digitalen Werbung untergräbt das Vertrauen der Werbetreibenden ganz signifikant, und so entstand der Beschluss, sich zu wehren. Im Rahmen des diesjährigen IAB Annual Leadership Meeting rief P&G Chief Marketing Officer Marc Pritchard die Werbeagenturen angesichts der "schrottigen Werbung, die mit einer noch schrottigeren Sichtbarkeit einhergeht", zu einer "transparenten, sauberen und produktiven Media-Supply-Chain" auf. Werbetreibende wie P&G werden nicht länger Zeit und Geld entlang einer opaken Wertschöpfungskette in der digitalen Vermarktung verschwenden. Branchenweite Transparenz wird für die Werber zur obersten Priorität.

Grace Huang, Gründerin und CEO von iPinYou, erläutert, "Werbetreibende misstrauen der digitalen Werbung einfach aufgrund der Tatsache, dass die gesamte Wertschöpfungskette hier undurchdringlich wie ein geschlossenes System ist, an das man nicht herankommt. Dass einige Unternehmen skrupellos mit Technologien prahlen, die sie nicht wirklich besitzen, verstärkt die negativen Eindruck nur - das Aufbrechen dieses undurchdringlichen Systems ist unvermeidlich".

Medien- und Technologieunternehmen müssen, um dem Anspruch auf Transparenz gerecht zu werden, umgehend Maßnahmen ergreifen, und iPinYou übernimmt hier, als das führende DSP-Unternehmen mit einem Marktanteil von über 59% in China, eine Vorreiterrolle für die Förderung einer transparenten, sauberen und sicheren digitalen Werbeumgebung. Das Unternehmen hat sich von Beginn an stets auf Premium-Traffic für seine Kunden fokussiert. Mit absolut null Toleranz für Betrug und Missbrauch gibt iPinYou das Versprechen, im Falle eines Betrugsversuchs den gesamten Traffic zurückzuerstatten.

iPinYou hat, mit einem Bottom-up-Ansatz, Produkte auf Grundlage von Big Data und künstlicher Intelligenz entwickelt, die das Problem der Ineffizienz für den Kunden lösen und sicherstellen, dass iPinYou stets im Interesse der Werbetreibenden handelt. Um Transparenz zu erzielen, setzt iPinYou auf verschiedene Strategien.

Zum einen hat iPinYou in Fachwissen und fortschrittliche Einrichtungen investiert. Das Unternehmen baute mit Ressourcen für massive Berechnungen eine Task Force gegen Missbrauch auf. Ziel ist dabei die sowohl hardware- als auch softwareunterstützte Transparenz. iPinYou ist dabei sehr zuversichtlich, was das Ausmaß seiner geschäftliche Reichweite und Wettbewerbsfähigkeit angeht, und in der Betrugsbekämpfung gut aufgestellt.

Zum anderen baut iPinYou weiterhin Kerntechnologien in Big Data und künstlicher Intelligenz aus, die Intelligence-Lösungen liefern, die den Kunden nicht nur mit multidimensionalen, informativen Daten mit Mehrwert versorgen, sondern auch unkonventionelle Vermarktungsmodelle kreieren. iPinYou hat Optimus Prime geschaffen, die Managementplattform für digitale Werbung, deren Funktionen eine transparente Benutzererfahrung einschließlich transparenter Abrechnung, transparenten Daten und transparentem Traffic ermöglichen.

Und, zu guter Letzt, hat iPinYou im Jahre 2016 Partnerschaften mit 15 Branchenführern entlang der Wertschöpfungskette in den Medien etabliert, darunter Werbetreibende, Drittanbieter für Tracking und Werbefachverbände. Diese Partnerschaften haben insgesamt einen bedeutenden Beitrag zur Betrugsbekämpfung geleistet, und iPinYou hat Maßstäbe für wichtige Bewertungsmetriken gesetzt. In Kooperation mit den weltweit führenden digitalen Werbefirmen XAXIS und Integral Ad Science (IAS) entstand der von iPinYou herausgegebene Leitfaden "Digital Advertising Anti-Fraud Best Practices" (Betrug in der digitalen Werbung abwehren - Best Practices).

iPinYou konnte aufgrund seines entschlossenen Eintretens für Transparenz das Vertrauen der Werbetreibenden gewinnen. Nach jahrelangem Bestehen im scharfen Wettbewerb des chinesischen Marktes hat iPinYou die Meisterschaft im Programmatic Buying für sich entscheiden können. iPinYou bleibt seinem Prinzip treu, maximalen Wert für den Kunden zu schaffen und wird das Thema Transparenz durch seine Big Data- und Artificial Intelligence-Technologien und die strategische Partnerschaft mit Branchenführern beharrlich weiterverfolgen.

