Designer Parfums gibt exklusive Duftstoffpartnerschaft mit Jennifer Lopez bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Designer Parfums, das Unternehmen für Prestigeschönheitsprodukte, gab heute eine neue Duftstoffpartnerschaft mit der weltbekannten Schauspielerin, Sängerin, Entertainerin und Produzentin Jennifer Lopez bekannt. In enger Zusammenarbeit mit Dilesh Mehta, Chairman und CEO von Designer Parfums, werden sie eine neue Markeninnovation und -strategie für das Wachstum der Duftstofffranchise von Lopez entwickeln.

Jennifer Lopez kann in der Duftstoffbranche enorme Erfolge vorweisen. Im Jahr 2003 brachte Jennifer mit einer der bis heute erfolgreichsten Duftstoffeinführungen ihren ersten Duftstoff auf den Markt, Glow by JLo, und hat damit eine Welle von weiteren Prominenten-Duftstoffen ausgelöst. Seither hat sie 23 weitere Duftstoffe vorgestellt und das Jennifer Lopez Fragrance House zu einer der bisher erfolgreichsten Prominentenmarken gemacht.

"Jennifer hatte immer eine ganz klare Vorstellung, wenn es um ihre Duftstoffe ging, sie erkannte die Trends und brachte Düfte heraus, die ein breites Publikum ansprechen und gleichzeitig ihre Authentizität und Vision einschließen", sagte Dilesh Mehta. "Die Teams von Designer Parfums freuen sich enorm auf die Zusammenarbeit mit Jennifer und ihrem Team sowie auf eine lange, erfolgreiche und herrlich duftende Partnerschaft."

"Die Entwicklung meiner eigenen Duftstofflinie war eine einmalig bereichernde Kreativerfahrung. Ich bin auf die Arbeit mit Designer Parfums bei der Expansion meines Jennifer Lopez Fragrance House gespannt", sagte Jennifer Lopez.

Designer Parfums ist eine wachsende Präsenz in der Prestigeschönheitskategorie und auf die Entwicklung, das Marketing, die Herstellung und die weltweite Verteilung von feinen Duftstoffen und Schönheitsprodukten spezialisiert. Die Kombination von Marketinglösungen und gut durchdachter Umsetzung sind die Grundlagen des weltweiten Erfolgs, sei es über die Entwicklung einer Marke von Anfang an oder über die Übernahme von bestehendem Geschäft.

Die Erfahrung von Designer Parfums ist in den Duftstoffmärkten Europas, der USA, Asiens und des Mittleren Ostens präsent. "Im Rahmen unseres Partnerschaft mit Fr. Lopez werden wir unsere gemeinsamen Markenwerte einsetzen, um unsere Position in diesen Märkten weiter zu stärken und auf neue Regionen auszuweiten", schließt Dilesh Mehta. "Designer Parfums beabsichtigt mit seiner Erfahrung die nächste Entwicklungsphase der Parfums von Lopez voranzutreiben und dieses Geschäft für künftiges Wachstum zu positionieren."

Über Designer Parfums

Designer Parfums ist eine wachsende Präsenz in der Prestigeschönheitskategorie und auf die Entwicklung, das Marketing, die Herstellung und die Verteilung von Luxusduftstoffen spezialisiert. Das derzeitige Portfolio ist in mehr als 80 Ländern erhältlich und es wird entweder vollständig im Eigenbesitz oder unter Lizenz vertrieben. Das Portfolio deckt ein breites Spektrum an Klassikern mit einer langen Geschichte ebenso wie Duftmarken von Designern und Stars ab, darunter Jean Patou, Porsche Design, Aigner Parfums, Ghost, Jean Louis Scherrer, Naomi Campbell, Ariana Grande und jetzt auch die Duftnoten von Jennifer Lopez.

