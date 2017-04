„Report“ über neue Frauenpolitik, grüne Selbstfindung, erschlichene Titel und Tempo 100 – Schikane oder Schutz?

Neue Frauenpolitik

650.000 Menschen haben 1997 das Frauenvolksbegehren für die Gleichstellung von Frauen in Österreich unterschrieben. Viele der Forderungen, wie etwa gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder ein Mindesteinkommen von damals 15.000 Schilling im Monat, sind nach wie vor nicht erfüllt. Wie ließe sich diese Lohnschere schließen, die Gleichberechtigung vorantreiben? Wie muss erfolgreiche Frauenpolitik von heute aussehen und was fordern die Frauen in Österreich von der neuen Ministerin? Und wie viel Einfluss hat eine Frauenministerin überhaupt? Monika Feldner-Zimmermann und Katja Winkler berichten.

Im Studio nimmt Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner erstmals ausführlich zu ihren Plänen als Frauenministerin Stellung.

Grüne Selbstfindung

Nach dem Streit der vergangenen Tage wegen der Trennung von ihrer Jugendorganisation ringen die Grünen um ihren zukünftigen Kurs. Muss die Partei frecher und linkspopulistischer werden oder sollte sie pragmatisch in die Mitte rücken? Welche Themen bleiben den Grünen im aufziehenden Nationalratswahlkampf? Ein Bericht von Ernst Johann Schwarz und Alexander Sattmann.

Erschlichene Titel

Sogenannte Ghostwriter bieten im Internet und an Universitäten an, Dissertationen, Master- oder Bachelorarbeiten gegen Bezahlung zu verfassen. Sich einen akademischen Titel auf diesem Weg zu erschleichen, ist selbstverständlich verboten, doch wie können es Schulen und Universitäten entdecken und verhindern? Das Angebot hat sich sogar auf die „vorwissenschaftliche Arbeit“ bei der Matura erweitert, berichtet Sophie-Kristin Hausberger, die einen Ghostwriter zum Interview getroffen hat.

Tempo 100 – Schikane oder Schutz?

Zwischen Klagenfurt und Villach liegen der Wörthersee und 30 Kilometer Autobahn. Die lärmgeprüften Tourismusorte und die Grünen wollen nun den Verkehr von 130 auf 100 km/h einbremsen. Doch innerhalb der Landesregierung ist der Plan umstritten. FPÖ und Team Kärnten machen dagegen mobil. Bringt die Reduktion des Tempos auf der A2 den erhofften Lärmschutz für Anrainer und Touristen oder ist sie eine Schikane gegen Autofahrer. Ein Bericht von Eva Maria Kaiser.

