PG "Österreich Informations- und Kommunikationssektor – Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturerhebung"

20. April 2017, um 10 Uhr, Cocoquadrat

Wien (OTS) - Ddie Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt recht herzlich zum

P r e s s e g e s p r ä c h

Österreich Informations- und Kommunikationssektor – Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturerhebung

am Donnerstag, 20. April 2017, um 10 Uhr

im „Cocoquadrat“, Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien,

Obergeschoß, OpenSpace

Neben den neuesten Ergebnissen der Konjunkturerhebung für den Informations-, Kommunikations- und Consultingsektor in Österreich dürfen wir Sie über aktuelle Top-Themen der Branche, wie Online-Abgabe, Datenschutz und Status Arbeitszeitflexibilisierung/Mindestlohn informieren.

Ihre Gesprächspartner:

KommR Robert Bodenstein , Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der WKÖ

, Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der WKÖ Dr. Walter Bornett , Direktor KMU Forschung Austria

, Direktor KMU Forschung Austria Dr. Josef Moser, Geschäftsführer der Bundessparte Information und Consulting in der WKÖ



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um kurze Anmeldung unter Tel: 0590900- DW: 4208 oder 3771 bzw. per mail: ursula.springer @ wko.at oder ljilja.oroz @ wko.at.

Österreich Informations- und Kommunikationssektor – Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturerhebung

Die Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt recht herzlich zum P r e s s e g e s p r ä c h Österreich Informations- und Kommunikationssektor – Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturerhebung.



Neben den neuesten Ergebnissen der Konjunkturerhebung für den Informations-, Kommunikations- und Consultingsektor in Österreich dürfen wir Sie über aktuelle Top-Themen der Branche, wie Online-Abgabe, Datenschutz und Status Arbeitszeitflexibilisierung/Mindestlohn informieren.



Ihre Gesprächspartner:



• KommR Robert Bodenstein, Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der WKÖ

• Dr. Walter Bornett, Direktor KMU Forschung Austria

• Dr. Josef Moser, Geschäftsführer der Bundessparte Information und Consulting in der WKÖ



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um kurze Anmeldung unter Tel: 0590900- DW: 4208 oder 3771 bzw. per mail: ursula.springer @ wko.at oder ljilja.oroz @ wko.at.



Datum: 20.04.2017, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Cocoquadrat

Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien, Österreich

Url: Obergeschoß, OpenSpace

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Elisabeth Salzer

T:(+43) 0590 900-3400, F:(+43) 0590 900-263

elisabeth.salzer @ wko.at

http://wko.at/Presse