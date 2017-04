Mittels Bankkarte sicher einloggen bei Facebook, Gmail und Co.

Österreichisches Unternehmen weltweiter Wegbereiter in Sachen FIDO-Technologie

Wien (OTS) - Sicher mit der Bankkarte bei Gmail oder Facebook einloggen ist kein weithergeholtes Zukunftsszenario mehr. AUSTRIACARD ist weltweit die erste Firma die eine voll entwickelte Multi-Applikation Chipkarte anbietet, die die neueste MasterCard MChip Advance mit FIDO U2F Technologie auf einer NFC-Karte vereint. FIDO ist ein neuer Authentifizierungsstandard der einen zweiten Faktor nutzt und den User somit bei Passwortdiebstählen schützt. AUSTRIACARD war bereits im Mai 2016 die erste Firma die eine FIDO U2F zertifizierte NFC-Chipkarte auf den Markt gebracht hat, aber mit der jüngsten MasterCard Freigabe kann die FIDO-Funktionalität auch auf Bankkarten verwendet werden. Banken können von nun an ihre Karten mit dieser zusätzlichen Funktionalität ausstatten und ihren Kunden einen wahren Mehrwert bieten. FIDO hilft Webmail, sozialen Medien und Bankingapps auf die angenehmste Weise zu sichern. Alles was der User machen muss, ist die Karte während dem Login an den NFC-Reader (z.B. NFC-Smartphone) zu halten. Mit einem FIDO-gesicherten Account kann nicht einmal durch den schwersten Passwortdiebstahl auf private Daten zugegriffen werden.

Bernd Eder, Leiter der F&E bei AUSTRIACARD, erklärt: “Wir sind Vorreiter in der NFC-basierten FIDO-Authentifizierung. Für uns war es immer klar, dass wir angesichts explodierender Handynutzung nicht mit einer USB-Authentifizierung auskommen werden. Und welches Gerät passt besser als kontaktloser FIDO-Tag als die allgegenwärtige Bankkarte. Aber der User ist nicht der einzige Nutznießer. Die Sichtbarkeit des Banklogos steigt exponentiell. Denken Sie nur daran wie oft Sie Ihr Passwort in Ihr Handy oder Tablet eintippen. Stellen Sie sich vorS Sie sehen das Banklogo jedes Mal. Und das jeden Tag.”

Aber es muss nicht immer die klassische PVC-Karte sein. Zu AUSTRIACARDs FIDO® zertifizierten Produkten zählen nicht nur kontaktlose und Dual Interface Karten, sondern auch NFC-basierte Schlüsselanhänger, Sticker und Armbänder. Bankkunden können je nach Vorliebe bezahlen und sich authentifizieren.

Über AUSTRIACARD

AUSTRIACARD ist der Partner der Wahl für Banken, Regierungen, Großunternehmen, Einzelhändler und öffentliche Transportunternehmen, die auf der Suche nach anspruchsvollen Dienstleistungen im Bereich Smart Cards und digitale Sicherheit sind. Das Unternehmen designt, produziert und personalisiert Bezahlkarten, ID-Karten, Karten für Zutrittskontrolle und öffentlichen Verkehr, sowie Loyalty-Karten und bietet als zertifizierter Service Management Provider innovative Lösungen für mobiles Bezahlen an.

AUSTRIACARD gehört zur im Familienbesitz stehenden AUSTRIACARD AG, Wien. Sie umfasst ebenfalls die 1897 in Athen gegründete Inform, den regionalen Marktführer im Informationsmanagement und in der Dokumentenverarbeitung.

Über die FIDO Alliance

Um die Abhängigkeit von Passwörtern zu minimieren, teilen Mitglieder der FIDO® Allianz Technologie untereinander und kooperieren um offene Spezifikationen zu entwickeln. Das Ziel ist es Authentifizierungsmethoden zu entwickeln die interoperabel, sicher und einfacher zu bedienen sind, aber dem User gleichzeitig die Möglichkeit geben so viele Services wie möglich mit nur einem Endgerät zu nutzen. Seit dem Start 2013 ist die FIDO® Allianz bereits auf über 200 Unternehmen und Regierungen gewachsen.

Weitere Informationen zur FIDO®-Technologie finden Sie unter:

http://www.austriacardag.com/de/digital-security/bezahlloesungen/fido

