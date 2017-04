Toto: Solist aus Tirol knackt Garantie13er und gewinnt 100.000 Euro

Nächste Runde abermals Garantie13er mit 100.000 Euro

Wien (OTS) - In der Toto Runde 14B ging es um einen Garantie 13er. Das heißt, es standen exakt 100.000 Euro auf dem Spiel, was sich ein Spielteilnehmer aus Tirol zu Nutze machte. Er spielte das System 805 und tippte als Einziger den 13er. Fette Beute: 100.000 Euro für den Gewinn im ersten Rang, dazu kommen noch systembedingt rund 4.500 Euro an Zusatzgewinnen.

Die nächste Runde ist abermals eine Garantierunde. Toto dotiert den Dreizehner Gewinnrang wieder auf exakt 100.000 Euro auf.

In der Torwette gelang es niemandem, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Somit heißt es Jackpot in den ersten beiden Rängen.

Annahmeschluss für die Runde 15A ist am Dienstag, 11.04.2017, um 18.40 Uhr.

Toto Fan-Spiele

Toto Fans nutzen die Chance und besuchen das Heimspiel ihrer Lieblingsmannschaft. Gegen Vorweis einer Toto Quittung erhalten Fans eine Eintrittskarte für eines der deklarierten Fan-Spiele. Pro Fan-Spiel werden in der Fußball Bundesliga 250 Karten ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt, so lange der Vorrat reicht:

Nächstes Spiel: SV Mattersburg - FK Austria Wien (16.04.2017, 15.00 Uhr).

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 14B:

1 Dreizehner zu EUR 100.000,00 26 Zwölfer zu je EUR 383,40 221 Elfer zu je EUR 10,00 1.481 Zehner zu je EUR 2,90 122 5er Bonus zu je EUR 15,10

Der richtige Tipp: 1 2 X 2 1 / 1 1 1 1 1 1 2 X 2 1 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 3.155,50 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.262,20 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 223,90 Hattrick: JP zu EUR 191.874,80

Torwette-Resultate +:0 0:2 0:0 2:+ 2:1

