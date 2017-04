TV-Premiere zu Ostern: HISTORY bringt Drama-Serie "Roots" exklusiv in den deutschsprachigen Raum

München (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/55632/3609356

- Das mit Malachi Kirby, Forest Whitaker, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne und Anna Paquin hochkarätig besetzte Remake der Erfolgsserie von 1977 hatte in den USA Top-Quoten und ist mehrfach Emmy-nominiert

- "Roots" erzählt in acht einstündigen Episoden die Geschichte von Kunta Kinte aus Gambia, der im Jahr 1767 von britischen Sklavenhändlern nach Amerika verschleppt und verkauft wird, sowie die Geschichte seiner Kinder und Kindeskinder über Generationen hinweg

- Bekannte deutsche Synchronsprecher wie Tom Vogt, Norman Matt, Tobias Meister, Marcus Off, Oliver Stritzel, Raúl Richter und Valentin Stilu leihen den Charakteren ihre Stimmen

- Exklusive Ausstrahlung der Erfolgsserie nach dem Roman "Wurzeln" ("Roots: The Saga of an American Family") von Alex Haley in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Ostern 2017 auf HISTORY, ergänzt durch zwei Dokumentationen

HISTORY bringt die Erfolgsserie "Roots" zu Ostern 2017 exklusiv in den deutschsprachigen Raum. Das achtteilige Drama erzählt die Geschichte von Kunta Kinte (Malachi Kirby), der als Jugendlicher von Sklavenhändlern aus Gambia nach Amerika verschleppt wird, sowie seiner Nachkommen, von der Kolonialzeit im 18. Jahrhundert bis zur Abschaffung der Sklaverei zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Das Remake der Erfolgsserie aus dem Jahr 1977 war bei seiner Erstausstrahlung auf den US-Sendern HISTORY, Lifetime und A&E ein Quotenhit. Die erste Folge sahen 5,3 Millionen Zuschauer und hatte damit die höchste Einschaltquote der Startfolge einer Miniserie im US-amerikanischen Kabelfernsehen der vorangegangenen drei Jahre. Die Serie erhielt zudem sechs Emmy-Nominierungen und erntete zahlreiche hervorragende Kritiken. Bereits das Original des Remakes war 1977 ein Blockbuster und wurde mehrfach ausgezeichnet. LeVar Burton ("Star Trek - The Next Generation"), der im Original Kunta Kinte verkörperte, fungierte bei der "Roots"-Neuauflage neben Korin D. Huggins als Co-Executive Producer.

HISTORY zeigt "Roots" von Karfreitag, 14. April, bis Ostermontag, 17. April 2017 (täglich ab 22.10 Uhr zwei Episoden in Folge; Wiederholung jeweils am Folgetag ab 20.15 Uhr). Die Event-Programmierung wird ergänzt durch die jeweils einstündigen Dokumentationen "Roots: Die Geschichte der Sklaverei" (am 16. April 2017 im Anschluss an die Serienausstrahlung um 0.00 Uhr) und "Roots: Die Doku zur Serie" (am 17. April 2017 ebenfalls im Anschluss an die Serienausstrahlung um 0.00 Uhr). Alle "Roots"-Episoden können im Anschluss an die Erstausstrahlung für 14 Tage im Catch-Up bei der Telekom sowie bei Sky und Vodafone abgerufen werden.

Die Neuauflage von "Roots" setzt auf zahlreiche hochkarätige Schauspieler. Malachi Kirby ("Payback - Tag der Rache") übernimmt die Rolle des stolzen Mandinka-Kriegers, der gegen Ausbeutung und Sklaverei und für ein freies Leben kämpft. Oscargewinner Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland", "Arrival") spielt Fiddler, einen Sklaven, der sein Leben riskiert, um der Hauptfigur Kunta Kinte zu helfen. Anna Paquin ("Das Piano", "True Blood", "X-Men"-Reihe), ebenfalls Oscargewinnerin, mimt Nancy Holt, die Ehefrau eines Konföderierten-Offiziers.

Golden-Globe-Gewinner Jonathan Rhys Meyers ("Die Tudors", "Dracula") verkörpert den skrupel-losen Sklavenhalter Tom Lea und Laurence Fishburne ("Matrix", "CSI - Den Tätern auf der Spur", "Batman v Superman - Dawn of Justice") Alex Haley, den Autor der Romanvorlage. James Purefoy ("Rom", "The Following") ist in der Rolle des Plantagenbesitzers John Waller zu sehen, der Kunta Kinte kauft, Rapper Tip "T.I." Harris spielt den Sklaven Cyrus, der gegen die Konföderierten kämpft und die südafrikanische Schauspielerin Nokuthula Ledwaba verkörpert die Mutter von Kunta Kinte.

In der deutschsprachigen Fassung von "Roots" leihen mit Tom Vogt (u.a. deutsche Synchronstimme von Laurence Fishburne, Clive Owen und Colin Firth), Norman Matt (u.a. deutsche Synchronstimme von Michael Fassbender, Mark Ruffalo und Paul Rudd), Tobias Meister (u.a. deutsche Synchronstimme für Brad Pitt, Kiefer Sutherland und Forest Whitaker), Marcus Off (u.a. deutsche Synchronstimme für Johnny Depp), Oliver Stritzel (u.a. deutsche Synchronstimme für Philip Seymoure Hoffman und Kevin Bacon) sowie Valentin Stilu (bekannt u.a. durch Sprecherrollen für die Serien "Bones die Knochenjägerin", "Bates Motel" und "CSI Miami") renommierte Sprecher den Hauptakteuren ihre Stimmen. Ex-GZSZ-Star Raúl Richter spricht den Chicken George.

"Roots" ist eine Produktion der A+E Studios in Zusammenarbeit mit Marc Toberoff und The Wolper Organization, der Produktionsfirma der Originalserie "Roots" aus dem Jahr 1977. Executive Producer seitens HISTORY sind Arturo Interian und Michael Stiller. Auf Seiten von The Wolper Organization zeichnen Will Packer, Marc Toberoff, Mark Wolper, Lawrence Konner, Mark Rosenthal und Barry Jossen für die Produktion verantwortlich. Die Regie führten Phillip Noyce ("Die Stunde der Patrioten", "Das Kartell", "Salt"), Thomas Carter ("Coach Carter", "When the Game Stands Tall"), Bruce Beresford ("Miss Daisy und ihr Chauffeur", "The Contract") und Mario Van Peebles ("21 Jump Street", "NCIS").

Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de/roots sowie unter www.facebook.com/history zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG



Daniel Habeland

PR & Press

Tel.: 089/38199-255

E-Mail: daniel.habeland @ aenetworks.de



Nicolas Finke

Head of Press & PR

Tel.: 089/38199-731

E-Mail: nicolas.finke @ aenetworks.de