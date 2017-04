Lotto: Doppeljackpot am Mittwoch mit rund 2,9 Millionen Euro

Joker Jackpot – es warten 400.000 Euro für das „richtige Ja“

Wien (OTS) - Die Kombination 3, 13, 19, 29, 40 und 43 war es, die aus dem Jackpot einen Doppeljackpot machte. Sie war auf keinem Wettschein angekreuzt. So geht es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot. Im Sechser-Topf werden dann rund 2,9 Millionen Euro liegen.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 4 und erhalten dafür je rund 30.000 Euro. Zwei der Gewinner erzielten ihrem Gewinn auf win2day.at, ein Wiener und zwei Niederösterreicher sind die weiteren Gewinner.

20 Karibik Reisen

Lotto wird für 20 Spielteilnehmer schon bald zum Turbo Boost ins Sommerfeeling. Denn Lotto „6 aus 45“ verlost jetzt 20 Reisen in die Karibik.

Dabei werden zweimal 10 Reisen ausgespielt, und zwar jeweils am Sonntag. Die ersten 10 Reisen am 9. April unter allen Lotto Tipps der Ziehungen vom 5. und 9. April; Die zweiten 10 Reisen dann am 16. April unter allen Lotto Tipps der Ziehungen vom 12. und 16. April.

Diese zweiwöchigen Reisen sind je für zwei Personen und beinhalten Business-Class Flug, Unterkunft und Verpflegung am luxuriösen Segelschiff sowie im 5-Sterne-Hotel und 5.000 Euro Taschengeld.

Die ersten 10 Quittungsnummern und die Bundesländer, in denen diese Tipps gespielt wurden:

6107335559 Wien 6107416399 Wien 6107423883 Niederösterreich 6107095204 Niederösterreich 6106615401 Oberösterreich 6107046920 Oberösterreich 6106103632 Kärnten 6106973003 Steiermark 6107346279 Steiermark 6191862307 Tirol

Joker

Beim Joker gab es keine Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, ein Jackpot wartet auf die Joker Fans: rund 400.000 Euro wird die richtige „Ja“-Entscheidung wert sein.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9.4.2017:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.807.674,80 – 2,9 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.775,90 143 Fünfer zu je EUR 1.135,70 320 Vierer+ZZ zu je EUR 152,20 6.167 Vierer zu je EUR 43,80 8.246 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 98.072 Dreier zu je EUR 4,90 303.954 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 3 13 19 29 40 43 Zusatzzahl: 4

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9.4.2017:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 226.960,30 – 400.000,- Euro warten 7 mal EUR 7.700,00 140 mal EUR 770,00 1.223 mal EUR 77,00 12.740 mal EUR 7,00 124.773 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 5 3 3 6 4

