Smart, Smarter, Wien – Die lebenswerteste Stadt der Gegenwart und Zukunft

Beim IIR Jahresforum Bau-Immo-Logistik diskutierten Experten der Planungs- und Immobilienbranche gemeinsam mit Vertretern der Stadt Wien.

Wien (OTS) - Wien wächst – Seit der Gründerzeit baut die Stadt mehr denn je. Durch den Bevölkerungszuwachs ergeben sich jedoch einige Herausforderungen. Das traditionelle Familienbild hat sich im Laufe der Zeit verändert, denn heute leben bereits 46% der Wienerinnen und Wiener in Singlehaushalten. Den daraus resultierenden Wohnplatzmangel muss sich Wien in den nächsten Jahren stellen. Beim IIR Jahresforum Bau-Immo-Logistik diskutierten Experten der Planungs- und Immobilienbranche gemeinsam mit Vertretern der Stadt Wien über die Anforderungen an die Stadtplanung der Zukunft.

Smart City Logistik in Wien

Durch die Smart City Initiative in Wien, welche bei größtmöglicher Ressourcenschonung die beste Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener anstrebt, soll eine umwelt- und wirtschaftsfreundliche Wiener Stadtlogistik entstehen. Dafür wird unter anderen ein dichtes Netz an Feinverteilungszentren benötigt, um die Umschlagshubs in Zukunft garantieren zu können.

Nachhaltigkeit liegt im Trend

Wien kann zeigen, was Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung bedeutet. Die Frage stellt sich, unter welchen Rahmenbedingungen eine Zivilisation leben kann, so Mag. Christoph Chorherr von den Grünen Wien. Um die Lebensqualität auf höchstem Niveau zu sichern, muss das Ausmaß des ökologischen Fußabdrucks so gering wie möglich gehalten werden. Das Ziel ist es, die Lebenszyklen der Gebäude zu verlängern – Abriss sollte in einem modernen und smarten Konzept keine attraktive Alternative darstellen.

IIR Bau-Immo-Logistik Treffen in Wien

Der Konferenz- und Seminaranbieter IIR GmbH veranstaltete von 5. bis 6. April 2017 das erste Treffen zum Thema Bau- und Immobilienlogistik in Wien. Es war ein idealer Treffpunkt für Experten aus den Bereichen Bau, Architektur und Logistik, um sich über die aktuellsten Herausforderungen auszutauschen.

