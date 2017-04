Onlinefachhändler www.perfect-garden.at liefert seit 5 Jahren Sonnenschirme für die gehobene Gastronomie und Endkunden

Mit den beiden europaweit renommierten Marken Doppler und May liefert PERFECTGARDEN jeden gewünschten Schirm bis zu einer Spannweite von 11 Metern.

Neukirchen an der Enknach (OTS) - „Als zertifizierter Onlinefachhändler erhalten unsere Kunden kompetente Auskunft auch über alle Detailfragen. Alle wichtigen Informationen wie Abmessungen oder Zubehör sind bei der Konfiguration bereits voreingestellt“, erklärt PERFECTGARDEN Geschäftsführer Mario Schmiedl. Mit der Fokussierung auf die beiden in der gehobenen Gastronomie etablierten Schirmhersteller Doppler und May hat sich PERFECTGARDEN in nur 5 Jahren zu einem der beliebtesten Onlineshops für Sonnenschirme in Österreich etabliert. Dabei reicht das innovative, flexible und hochqualitative Produktangebot vom Ampelschirm, Marktschirm, Mittelmastschirm, Gastroschirm, Balkon- oder Holzschirm über das komplette Sonnenschirmzubehör bis zu Sonnensegeln und Werbeschirmen.

www.perfect-garden.at - 24 Stunden am Tag geöffnet

Neben der Top Beratung bietet der oberösterreichische Onlinefachhändler unbegrenzte Öffnungszeiten mit Lieferzeiten von 24 Stunden, und ab einer Einkaufssumme von 150 Euro sogar kostenfrei. Vorgefertigte Produkte werden auch in der Hauptsaison innerhalb 5 bis 7 Werktagen zugestellt, kundenspezifische Anfertigungen benötigen maximal 2 bis 3 Wochen.

Service auch nach vielen Jahren

Schmiedl: „Die größte Sorge von Gastronomen oder Hoteliers sind Sonnenschirme, die nicht mehr repariert werden können. Bei PERFECTGARDEN ist jedes Ersatzteil auch nach Jahren noch erhältlich.“ Zahlreiche Gastronomen schätzen bereits die professionellen Schattenspender, die für perfektes Ambiente und Wohlfühlen ihrer Gäste in der heißen Jahreszeit sorgen.

Hochwertige Gastroschirme für gehobene Ansprüche Bequem und sicher online kaufen Jetzt bestellen!

Rückfragen & Kontakt:

PERFECTGARDEN

GF Mario Schmiedl

Friedrichsdorf 35, A-5145 Neukirchen an der Enknach

Telefon: +43 7729 21118, Telefax: +43 7729 21118-DW4

Mail: office @ perfect-garden.at, www.perfect-garden.at