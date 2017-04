Medienbeobachter META stellt sich neu auf

- Erich Pellech übergibt das Management der Unternehmensgruppe an Judith Schinnerl und Thomas Rybnicek - "Unser Ziel bleibt, Early Mover und nicht Mainstream zu sein"

Wien (OTS) - Nach 26 Jahren an der Spitze des Medienbeobachters META Communication International will sich Gründungseigentümer Erich Pellech aus dem operativen Geschäft zurückziehen.

Im Zuge dessen übergibt Pellech - Mastermind der redaktionellen, intelligenten Medienbeobachtung - die Leitung der Unternehmensgruppe an Judith Schinnerl (44) und Thomas Rybnicek (39).

"Judith Schinnerl begleitet die Erfolgsgeschichte des Unternehmens seit knapp 24 Jahren und ist bereits seit 2012 Geschäftsführerin der META. Thomas Rybnicek ist seit fünf Jahren maßgeblich an der Prägung des Unternehmens beteiligt - beide haben in vielen Aspekten zur so positiven Entwicklung von META beigetragen. Ich lege die Verantwortung für das Unternehmen in Hände, von denen ich weiß, dass sie die Gruppe in eine für Kunden und Mitarbeiter erfolgreiche Zukunft führen werden", sagt Pellech.

Technische Innovation, inhaltliche Qualität, persönlicher Service“

Unter dieser Doppelspitze will META den erfolgreichen Kurs weiterentwickeln, das Unternehmen soll – in jeder Hinsicht – wachsen.



„Unser Ziel bleibt, Early Mover und nicht Mainstream zu sein. Dazu zählen neben technischer Innovation auch inhaltliche Qualität und persönlicher Service“ , betonen Schinnerl und Rybnicek, die die Unternehmensgruppe über ein Management Buy Out übernehmen werden.

Nachhaltiger Wert für viele weitere Jahrzehnte

META Communication International wurde 1991 von Erich Pellech gegründet, der sich im Zusammenhang mit der Übergabe – nicht ohne Augenzwinkern – „für die Übernahmeangebote des Mitbewerbs bedanken“ möchte. „Das Interesse zeigt mir, dass META nachhaltigen Wert hat. Ich freue mich aber, eine Nachfolgeregelung gefunden zu haben, die sicherstellt, dass es META noch viele Jahrzehnte als führenden Medienbeobachter geben wird“, so Pellech.

Über META Communication International GmbH:

META ist eine Fullservice Medienbeobachtungsagentur und beobachtet vom internationalen Konzern über Klein- und Mittelbetriebe bis hin zu Privatpersonen das gesamte Spektrum. Neben der klassischen Printmedienbeobachtung setzt META ein besonderes Augenmerk auf redaktionelle Produkte für Kommunikation und Management zur Erhöhung von Leseeffizienz und Informationsqualität. Beobachtet werden alle Informations- und Kommunikationskanäle.

Das internationale Beobachtungsteam liefert nicht nur Zusammenfassungen in unterschiedlichen Sprachen, sondern hat die Medienlandschaft weltweit im Blick. Die Medienresonanzanalyse liefert überdies einen detaillierten Blick in die mediale Wahrheit und dies alles sauber aufbereitet in aufgeräumten und userfreundlichen Portallösungen. META setzt auf Service und Qualität, kompetente und direkte Ansprechpartner für Kunden und individuelle Produktlösungen. META erkennt Krisen früh und kann spontan bei ihrer Bewältigung unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Luke

Media Relations | Kommunikationsstrategien

+43-6506677332

christoph @ luke-pr.at