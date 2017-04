GROHE sponsert aufstrebendes Motorsport-Talent David Beckmann in der Formel 3

Herkunft, Performance und Wettbewerbswille verbinden: GROHE unterstützt den jungen Rennfahrer bei seiner Karriere

Düsseldorf (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/15261/3609111

Vom Sauerland aus an die Spitze der Weltrangliste - mit genau dieser Vision vor Augen startete der Sauerländer David Beckmann seine Motorsportkarriere. Der gebürtige Iserlohner konnte in seiner bisherigen Laufbahn bereits beachtliche Erfolge im Rennsport verbuchen: 2014 fuhr er bei der Deutschen Junioren-Kart-Meisterschaft in Führung und holte sich 2015 den Titel des FIA Formel-4 Rookie Champion. 2016 stieg der heute 16-Jährige in die FIA Formel-3 ein. In der diesjährigen Saison startet der derzeit jüngste Formel-3-Pilot für das Van Amersfoort Racing Team. Und GROHE - weltweit führender Anbieter von Sanitärarmaturen - geht ab sofort gemeinsam mit ihm an die Startlinie.

GROHE und David Beckmann - eine Kooperation mit dem Qualitätssiegel "Made in Germany": Verbunden durch die gemeinsame Herkunft, dem Herzen des Sauerlands, unterstützt GROHE den Werdegang des aufstrebenden Motorsportlers ab sofort als Sponsor. "Ich bin in Iserlohn geboren und aufgewachsen. GROHE sitzt in Hemer, das ist gleich nebenan. Ich kenne GROHE also seit ich klein bin und freue mich ganz besonders über die Unterstützung dieses tollen, weltweit erfolgreichen Unternehmens", sagt David Beckmann. "Ich kann es kaum erwarten, am 16. April in Silverstone mit GROHE in die neue Saison zu starten."

Leistung, Dynamik, Wettbewerbswille - das sind Eigenschaften, die die Marke GROHE mit dem Rennfahrer David Beckmann verbinden. GROHE Ingenieure und Motorsportler teilen die gleiche Inchby-Inch Mentalität. Stetig stellen sie sich im Wettbewerb Herausforderungen auf höchstem technischen Niveau, entwickeln sich ehrgeizig und kontinuierlich weiter und streben nach absoluter Perfektion. "Die perfekte Symbiose aus innovativer Technologie, höchster Qualität und Leistung ist fest in der DNA unserer Marke und in all unseren Produkten verankert. Gleiches gilt auch für den Formelsport und speziell für die Rennwagen", erklärt Michael Rauterkus, CEO der GROHE AG. "Bei GROHE haben wir die tolle Entwicklung von David Beckmann mit Freude beobachtet. Wir sind begeistert von seiner Disziplin und seinem Wettbewerbswillen und möchten ihn nun auch aktiv als Sponsor begleiten."

Starker Auftakt für Beckmann und GROHE: Das Fahrerfeld der Formel-3, die seit jeher als Sprungbrett für die höheren Klassen (Formel-2 und Formel-1) gilt, ist in der bevorstehenden Saison besonders hochklassig besetzt. So gehen neben Beckmann unter anderem auch die Söhne der Motorsportlegenden Michael Schumacher, Nelson Piquet und Adrian Newey an den Start. Mit GROHE hat Beckmann einen starken Partner an seiner Seite.

Auftakt der gemeinsamen Saison war eine Veranstaltung am 7. April 2017 in der GROHE Zentrale in Düsseldorf. "Das Sponsoring von David Beckmann passt zu unserem Anspruch, junge Talente zu fördern. Wir möchten unsere Mitarbeiter sowie Partner gerne inspirieren und sind überzeugt, dass Beckmanns Kombination aus Authentizität, Bodenständigkeit und Ehrgeiz ein vielversprechendes Erfolgsrezept ist", ergänzt Michael Rauterkus. Beim Event in Düsseldorf wünschte er David Beckmann persönlich "einen erfolgreichen Saisonauftakt, Kampfgeist und immer die richtige Strategie für die bevorstehenden Rennen."

Die werbliche Nutzung der Partnerschaft steht nicht im Vordergrund. GROHE plant jedoch weitere exklusive Veranstaltungen mit David Beckmann, bei denen die Teilnehmer die Faszination des Motorsports hautnah erleben können.

Über GROHE:

GROHE ist der weltweit führende Anbieter von Sanitärarmaturen und eine globale Marke für innovative Sanitärprodukte. Die Weltmarke GROHE setzt seit vielen Jahrzehnten auf die Markenwerte Technologie, Qualität, Design und Nachhaltigkeit, um "Pure Freude an Wasser" zu bieten. Innovation, Design und Entwicklung sind eng aufeinander abgestimmt und als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Damit tragen GROHE Produkte das Qualitätssiegel "Made in Germany". Im globalen Produktionsnetzwerk mit einheitlich hohen Fertigungsstandards werden die GROHE Produkte mit einzigartiger Präzisionstechnik hergestellt. So erfüllt GROHE weltweit seinen kompromisslosen Qualitätsanspruch an beste Verarbeitung und höchste Produktleistung.

Über 240 Design- und Innovationspreise allein in den letzten zehn Jahren sowie mehrere Topplatzierungen als eines von "Deutschlands nachhaltigstes Großunternehmen" bestätigen den Erfolg von GROHE. Der konsequente Einsatz von GROHE Produkten in international herausragenden Gebäuden zeigt die nachhaltige Präferenz von Architekten, Designern und Entwicklern.

GROHE ist Teil der LIXIL Group Corporation, einer an der Tokyo Stock Exchange notierten Gesellschaft. LIXIL ist der weltweit führende Sanitärhersteller mit einem breiten Portfolio bekannter Marken wie GROHE, American Standard und INAX. Zudem ist LIXIL Japans größter Anbieter der Baustoffindustrie und Wohngebäudeausstattung.

Rückfragen & Kontakt:

Edelman.ergo GmbH

Medienpark Kampnagel

Barmbeker Str. 4

22303 Hamburg, Deutschland

tel: +49 (0)40 356 2060 00 | fax: +49 (0)40 372880

m: grohe @ edelmanergo.com | w: www.edelmanergo.com