AVISO: Freitag, 28. April, 13.00 Uhr: „Sprechstunde der Vielfalt“ am Franz-Jonas-Platz

„Wir müssen reden!“ - BürgerInnen reden darüber, wie wir zusammen leben wollen

„Sprechstunde der Vielfalt“ am Franz-Jonas-Platz



Am Freitag, dem 28. April, findet zum vierten Mal der

Gesellschaftsklimatag statt. Diesen Tag widmen zahlreiche Vereine

und Institutionen – darunter Organisationen wie die Wiener

Jugendzentren, das Integrationshaus, das Interkulturelle Zentrum,

der Presseclub Concordia, SOS Mitmensch, VHS Wien, Okto,

wienXtra-kinderinfo, WUK, InfoEck-Jugendinfo und viele andere mehr

– der Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas in Österreich.

Unter dem Motto „Wir müssen reden!“ halten an zahlreichen Orten in

mehreren Bundesländern Menschen „Sprechstunden der Vielfalt“ ab. Sie

sitzen sich in zwei langen Reihen gegenüber und sprechen darüber,

wie wir in diesem Land zusammen leben wollen.



Die Medien sind sehr herzlich eingeladen, die öffentliche

„Sprechstunde der Vielfalt“ am Freitag, dem 28. April um 13.00 Uhr

am Franz-Jonas-Platz in Wien Floridsdorf zu besuchen. Weitere Infos

dazu auf: http://www.gesellschaftsklima.at/Tag2017.html



Der Gesellschaftsklimatag ist ein Projekt des

Gesellschaftsklimabündnis, einem Zusammenschluss unterschiedlicher

Vereine und Institutionen. Infos auf: www.gesellschaftsklima.at



Datum: 28.4.2017, 13:00 - 14:00 Uhr



Ort:

Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien



Url: http://www.gesellschaftsklima.at/Tag2017.html



