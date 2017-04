Bezirksmuseum 21: Schlusskonzert „Charisma on stage“

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) findet am Donnerstag, 13. April, das Schlusskonzert des Gesangskurses „Charisma & Gesang on stage“ statt. An dieser fünf Tage dauernden Schulung nehmen Sängerinnen und Sänger aus allen Sparten und Ausbildungsstufen teil. Vom fachgerechten Repertoire-Aufbau bis zur Verfeinerung von Interpretation und gesanglicher Techniken konnten Klassik-, Operetten-, Musical- und Pop-Künstlerinnen und Künstler von dem Seminar auf vielerlei Art profitieren. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Künstlerische Leiterin des Kurses „Charisma & Gesang on stage“ ist die erfahrene Stimmtrainerin Petra Chiba. Ausgerichtet wird das festliche Konzert im „Mautner Schlössl“ am Donnerstag durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Mehr Informationen: Telefon 278 52 67. Kontaktaufnahme mit der Vereinsleitung per E-Mail: office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Über künftige kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf informiert der auf ehrenamtlicher Basis wirkende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94. Zuschriften an den Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Petra Chiba („Charisma on stage“):

www.stimme.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk