Arçelik erhält renommierten internationalen Herstellerpreis

Istanbul (ots/PRNewswire) - Für seine Kühlschrankfabrik in der Türkei erhielt der globale Haushaltsgerätehersteller Arçelik den JIPM TPM World Class-Preis Arçelik, das Mutterunternehmen von Beko, ist der weltweit erste Haushaltsgerätehersteller, der mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.

Arçelik A.S. (ARCLK: IST), ein globaler Haushaltsgerätehersteller, erhielt für seine Kühlschrankfabrik in Eskisehir in der Türkei die weltweit höchste Auszeichnung für hervorragende Produktionsverfahren. Der vom Japan Institute of Plant Maintenance (http://www.jipm.or.jp/en/) präsentierte Preis "World Class Total Production Maintenance Award" erkennt Anlagen an, die außerordentliche Niveaus hinsichtlich Produktionsverlässlichkeit und Effizienz erreicht haben. In den letzten 40 Jahren wurde diese Anerkennung weltweit nur 20 Unternehmen zuteil. Arçelik, das Mutterunternehmen von Beko, ist der weltweit erste Haushaltsgerätehersteller, der mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160630/385411LOGO )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/487355/Arcelik_1.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/487357/Arcelik_2.jpg )

Das JIPM-Auszeichnungssystem beurteilt die Ergebnisse der Aktivitäten einer Fabrik und vergibt Preise auf fünf progressiven Ebenen:

Excellence, Consistency, Special, Advanced Special und World Class. Eine Fabrik braucht ungefähr 15 Jahre, um vom Anfangsniveau auf die höchste Ebene zu gelangen.

Informationen zur Arçelik-Fabrik in Eskisehir

Die 1975 gegründete Fabrik beschäftigt mehr als 3,500 Menschen. Die Fabrik, die eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 4 Millionen Einheiten hat, exportierte im Jahr 2016 63 % ihrer Produkte in mehr 100 Länder. Zu ihren Einrichtungen zählt auch die erste Kühlschrank-Recyclinganlage der Türkei. Die Kühlschrankfabrik in Eskisehir hat sich erstmals im Jahre 2002 bei TPM beworben, und seitdem sind der volle Einsatz der Mitarbeiter in der Fabrik, das ordnungsgemäß konstruierte TPM-Büro und die durchgängige Unterstützung des Top-Managements von Anfang an die wichtigsten Faktoren, die dem Eskisehir-Management auf seinem Weg im TPM zu diesem einzigartigen Erfolg verhalfen.

Informationen zu Arçelik

Heute ist Arçelik, das 1955 als ein Tochterunternehmen von Koç Holding, dem größten industriellen Konglomerat der Türkei, gegründet wurde, ein weltweites Hersteller- und Vertriebsunternehmen von Gebrauchsgütern und Unterhaltungselektronik mit mehr als 30.000 Mitarbeitern und 18 Fertigungsstätten in der Türkei, Rumänien, Russland, China, Südafrika, Thailand und Pakistan. Das Unternehmen ist in 145 Ländern tätig und besitzt 11 Marken [Beko, Grundig, Blomberg, Defy, Arctic, Dawlance, Leisure, Flavel, Altus, ElektraBregenz].

