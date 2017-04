Wencor Group gibt Akquisition von Accessory Technologies Corporation (ATC) bekannt

Peachtree City, Georgia (ots/PRNewswire) - Wencor Group, ein führender Anbieter innovativer Lösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute die Akquisition der Accessory Technologies Corporation (ATC) bekannt. ATC ist ein zertifizierter Part-145-Instandhaltungsbetrieb mit einer seltenen unbegrenzten Zulassung für Zubehör, die sich auf die Reparatur von Pneumatikventilen, elektromechanischen Antrieben und elektrischen Bauteilen spezialisiert hat. Die genauen Vertragsbedingungen wurden nicht offengelegt.

"Wir freuen uns, ATC im Wencor-Team begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass dieser Zusammenschluss unsere Strategie zur schwerpunktmäßigen Expansion in mehr ATA-Kapitel und gleichzeitigen Erweiterung unseres Angebots an Reparaturdiensten für übergeordnete Baugruppen unterstützen wird. Dom Digirolamo und sein Team haben einen qualitäts- und kundenorientierten, zuverlässigen Instandhaltungsbetrieb aufgebaut, den wir weiterhin durch Investitionen in neue Fähigkeiten, Testgeräte und Ingenieure fördern werden", sagt Chris Curtis, CEO der Wencor Group. "Das Führungsteam von ATC ist ausgesprochen talentiert und passt perfekt zu unserer Ausrichtung auf Innovation und Operational Excellence in der Wencor Group. Wir suchen weiterhin nach Partnerschaften mit herausragenden Unternehmern, um unseren Kunden eine umfassende Palette an Aftermarket-Bauteilen und Reparaturlösungen anbieten zu können."

Domenick ("Dom") Digirolamo, Gründer und Präsident von ATC, meint dazu: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit einer Organisation, die unsere Philosophie teilt: außergewöhnliche Qualität und Kundenservice der Spitzenklasse. Wencor und ATC werden gemeinsam zuverlässige und kostengünstige Aftermarket-Teile, Reparaturdienste für viele verschiedene Bauteile sowie alternative Reparaturlösungen für Unterkomponententeile auf dem globalen Markt anbieten."

Alderman & Company Consulting, LLC lieferte die Finanzberatung und Rivkin Radler LLP agierte als Rechtsberatung für den Verkäufer. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP übernahmen die Rechtsberatung für die Wencor Group.

Wencor Group und ATC werden auf der MRO Americas-Messe in Orlando, Florida, im Orange County Convention Center vom 25. bis 27. April als Aussteller vertreten sein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns an unseren Ständen: Wencor Group (5218), ATC (1428).

Informationen zur Wencor Group, LLC

Die Wencor Group ist schon seit mehr als 60 Jahren ein zuverlässiger Partner in der Luft- und Raumfahrtindustrie und bietet PMA-Gestaltung, CMM- und DER-Reparaturen sowie ein umfassendes Netzwerk an Vertriebslösungen zur Erhöhung der Flugsicherheit und Senkung der Flugkosten. Wir arbeiten über unsere Tochtergesellschaften Wencor, Soundair Aviation Services, PHS/MWA Aviation Services, Aerospace Coatings International, Xtra Aerospace, Flight Line Products und Kitco Defense mit vielen Fluglinien, Instandhaltungsbetrieben und OEMs weltweit zusammen. Der Firmensitz der Wencor Group befindet sich im Großraum Atlanta, Georgia, und wir haben Niederlassungen in Utah, Miami, Seattle, Südkalifornien, Alabama, Amsterdam, Singapur, Beijing, Schanghai und Istanbul. Weitere Informationen zur Wencor Group finden Sie unter www.wencorgroup.com.

Informationen zur Accessory Technologies Corporation

Accessory Technologies Corporation (ATC) ist schon seit fast 20 Jahren branchenführend in der Reparatur von Pneumatikventilen, elektromechanischen Antrieben und elektrischem Zubehör. Der Schwerpunkt liegt bei ATC auf Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz. Zu seinen Kunden zählen viele führende Fluglinien für den Personen- und Frachtverkehr, Luftfahrtdienstleister und OEMs der Welt. Das Unternehmen ist von Boeing, Bombardier und Embraer zertifiziert und nutzt ein firmeneigenes Reparaturverfahren, das seit 19 Jahren Qualität und Zuverlässigkeit in der Luft liefert. Das derzeitige, 11.375 sq. ft. große Werk von ATC liegt ca. 25 Meilen vom Flughafen JFK in Farmington, New York, entfernt. Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.atcny.com.

