Wer beim Marktführer für Fahrzeugeinrichtungen Sortimo online bestellt, bezahlt mit Wirecard

Wirecard ermöglicht Kreditkartenzahlungen im deutschen Onlineshop von Sortimo

Aschheim (München) (ots) - Wer den neuen Sortimo Online-Shop nutzt, greift auf die Bezahllösungen von Wirecard zurück. Sortimo, Hersteller von Fahrzeugeinrichtungen, Ladungssicherungssystemen und Transportlösungen, kooperiert mit Wirecard. Ab sofort können die deutschen Kunden von Sortimo ihre Produkte online mittels Kreditkarten-, SOFORT- oder SEPA-Zahlung begleichen. Wirecard übernimmt dabei, als führender Anbieter von Bezahllösungen und Internet-Technologien, die komplette Zahlungsabwicklung sowie das Risikomanagement.

Von der Kooperation der beiden Unternehmen profitieren im Laufe des Jahres auch Nutzer aus weiteren europäischen Ländern: Der Launch elf weiterer Online-Shops von Sortimo, unter anderem in Österreich, Belgien, Spanien und Großbritannien, wird bis Ende 2018 realisiert. Wirecard bietet dabei verschiedene länderspezifische Zahlungslösungen an. Künftig können so beispielsweise Kunden aus Belgien ihre Bestellungen via Mr. Cash und aus Österreich via eps begleichen. Weiterhin ist geplant, dass auch die Tochtergesellschaften von Sortimo in den USA sowie Kanada eigene Online-Shops starten.

"Wir freuen uns, Sortimo als neuen Kunden gewonnen zu haben, da wir hier unsere Expertise in verschiedenen Bereichen, wie der internationalen Online-Zahlungsabwicklung, einbringen und ausbauen können", kommentiert Marion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard. "Durch das Angebot verschiedener Zahlungslösungen, die jeweils auf einzelne Länder zugeschnitten sind, tragen wir dem Wunsch der Kunden Rechnung, von überall aus flexibel und sicher online bezahlen zu können."

"Ausschlaggebendes Kriterium für uns war, dass wir durch die Kooperation mit Wirecard auf ein umfangreiches Angebot an internationalen Zahlungslösungen aus einer Hand zurückgreifen können. Langfristig möchten wir unseren Kunden darüber hinaus durch spezielle Gutschein- oder Geschenkkarten individuelle Angebote schaffen, worin uns Wirecard ebenfalls unterstützen kann. Damit haben wir im Bereich der internationalen Online-Zahlungsabwicklung unseren Wunschpartner gefunden", sagt Frederic Straß, Vice President International Business Development bei Sortimo.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Sortimo:

Seit über 40 Jahren entwickelt, fertigt und verkauft die Sortimo International GmbH mit Sitz im bayerischen Zusmarshausen maßgeschneiderte Fahrzeugeinrichtungslösungen. Das Produktportfolio umfasst branchen¬gerechte Einrichtungslösungen für Unternehmen aus Handel, Handwerk und Industrie.

Sortimo International ist in Deutschland mit neun Niederlassungen und 24 Sortimo Stationen sowie neun internationalen Tochtergesellschaften in den Kernmärkten Europas und der USA vertreten.

