Eine Zahnbürste, die nichts als Wasser braucht - "MISOKA" präsentiert sich auf Milano Design Week 2017

Minoh, Japan (ots/PRNewswire) - Yumeshokunin Co., Ltd. kündigt die Teilnahme an der kommenden Milano Design Week an, die vom 4. - 9. April 2017 im italienischen Mailand stattfindet. Das Motto der Ausstellung lautet diesjährig "Aqua Spit", und für eine Kunstinstallation, die ein Ladenschaufenster in der Via Brera schmückt, kommen mehr als 600 Zahnbürsten zum Einsatz.

MISOKA ist eine japanische Premiummarke für Zahnbürsten der Oberklasse, deren Borsten mit speziellen, vom Unternehmen entwickelten Mineralien im Nanopartikelbereich beschichtet sind. Die in meisterhafter Qualität ausgeführten Modelle wurden im Jahre 2015 vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) als die besten lokalen Produkte und Stolz Japans für die "The Wonder 500"-Liste ausgewählt.

(Foto1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101582/201704040628/ _prw_PI1fl_J1i698Y8.jpg)

(Foto2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101582/201704040628/ _prw_PI2fl_sIV6nZKl.jpg)

Ort: Via Brera 2a, 20121 Mailand, Italien Datum: 4. - 9. April 2017 (10:00 Uhr bis 20:00 Uhr) *Am 6. April findet hier außerdem zwischen 18:00 und 22:00 eine Party für Medienvertreter und Beteiligte statt.

Produktmerkmale - Luxuriös mit hoher Qualität in Zusammenarbeit mit mehreren japanischen Herstellern gefertigt. - Ein einziges Glas Wasser reicht aus, um die Zähne gründlich zu reinigen und eine glatte Oberfläche zu erzielen, insbesondere können Sie selbst anhand der MISOKA Zahnbürste auch überprüfen, ob noch Polierreste vorhanden sind. - Geprüft von der Fakultät für Zahnmedizin der Universität Osaka. Festgestellt wurde eine signifikante Abnahme der Plaqueanlagerung, der Ursache für Karies und Parodontose.

MISOKA-ISM, unser Vorzeigemodell, ist bereits mit fünf Design-Auszeichnungen von Weltklasse wie beispielsweise den Good Design Awards 2015 preisgekrönt worden, und gilt als die schönste Zahnbürste weltweit. Das Modell ist im Concept Store im Ritz Paris, einem der renommiertesten Luxushotels der französischen Metropole, und bei Colette und L'eclaireur in Paris erhältlich.

MISOKA Website: http://www.yumeshokunin.jp/

