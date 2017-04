AVISO: BK Christian Kern, BM Pamela Rendi-Wagner und Stadträtin Renate Brauner am 11. April zu Besuch beim Verein Sprungbrett

Wien (OTS) - Bundeskanzler Christian Kern, Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner und die Wiener Stadträtin Renate Brauner besuchen den Verein Sprungbrett im 15. Wiener Gemeindebezirk und besichtigen das „spacelab_girls“.

Das Sprungbrett ist ein Ort für Mädchen und junge Frauen und bietet kostenlose Beratung zu allen Lebensfragen. „spacelab_girls“ richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren, die sich weder in der Schule noch in Ausbildung befinden und nicht wissen, wie es beruflich weitergehen soll. „spacelab_girls“ bietet den Mädchen und jungen Frauen Raum und Platz, ihren eigenen Weg zu finden.

Datum: Dienstag, 11. April 2017, 09.30 Uhr

Ort: Verein sprungbrett – spacelab_girls, Hütteldorferstraße 81b/Stiege 1/1. Stock, 1150 Wien

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

Philipp Lindner, BA

Pressesprecher

+43 1 71100 644511

philipp.lindner @ bmgf.gv.at

www.bmgf.gv.at

Facebook: www.bmgf.gv.at/facebook