Wien – Favoriten: Frau verletzt

Wien (OTS) - Gestern, um 08.30 Uhr, eilten Polizisten einer verletzten Frau in der Laxenburger Straße zur Hilfe. Sie war von einem, vermutlich auf Grund des starken Windes, umgestürzten Baustellengitter am Bein getroffen worden. Die Rettung verbrachte die leicht Verletzte 70-Jährige in ein Spital.

