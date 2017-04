Wien – Liesing: Diebesgut in Klein – LKW entdeckt

Wien (OTS) - Gestern Nachmittag führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei einem verdächtig erscheinenden Klein – LKW am Kalksburger Kirchenplatz durch. Der Verdacht der Beamten sollte sich bestätigen. Im Laderaum des Fahrzeuges wurden ein gestohlenes Fahrrad sowie zahlreiche gestohlene Werkzeuge (Bohrmaschinen, Stichsägen, Kreissäge usw.) und 53 neuwertige Autoreifen aufgefunden. Ebenfalls fanden die Polizisten ein in der Nacht vom 06.04.2017 auf den 07.04.2017 in Favoriten gestohlenes Motorrad in dem Fahrzeug. Die Polizisten stellten sämtliche Gegenstände sicher und nahmen die drei im Fahrzeug befindlichen Personen fest.

