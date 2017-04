SANHUA Automotive gewinnt den Automotive News 2017 PACE Award

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - SANHUA Automotive gewinnt den 2017 Automotive News PACE (Premier Automotive Suppliers' Contribution to Excellence) Award - eine Auszeichnung für das elektronische Expansionsventil (ExV) des Unternehmens.

Der PACE Award wurde SANHUA Automotive im Verlauf der jährlichen PACE Awards-Zeremonie am Montag, den 03. April 2017 in Detroit verliehen. In der Automobilindustrie gilt der Premier Automotive Suppliers' Contribution to Excellence Award als "akademische Auszeichnung für Innovation".

"Wir fühlen uns geehrt, diese bedeutende Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. SANHUA Automotive ist zum ersten Mal zur Verleihung des PACE Award anwesend. Wir freuen uns riesig, dass wir unter den Finalisten 2017 waren und jetzt zu den 13 Gewinnern gehören. Damit konnten wir einen Rekord verzeichnen: Wir sind der erste in China ansässige Zulieferer, der diesen Award gewonnen hat", so Stone Shi, Firmenchef von SANHUA Automotive.

Das neue elektronische Expansionsventil ermöglicht eine schnellere Reaktionszeit bei sich ändernden Betriebskonditionen im Fahrzeug und eine erhöhte Flexibilität im Bereich der A/C-Temperaturregelung. Die elektronischen Expansionsventile von SANHUA Automotive bieten zudem eine Reihe von Kontrollstrategien im System, die schließlich zu einer verbesserten AC-Systemeffizienz im Allgemeinen und zu einer höheren Systemperformance führen.

Das neue Expansionsventil ist für die Kältemittel R134a, das umweltfreundlichere R1234yf und das R744 erhältlich. Mit dem Expansionsventil lässt sich ein Durchfluss von Null (vollständig abgeschaltet) bis zum maximalen Durchfluss über verschiedene Ventilgrößen steuern.

Prüfstandserprobungen im Labor, welche den A/C-Teststandards des Verbandes der Automobilingenieure (SAE) entsprechend durchgeführt werden, haben belegt, dass das Expansionsventil von SANHUA Automotive die Effizienz des Kühlsystems eines typischen Personenfahrzeugs um mehr als 10 % verbessern kann. Die anspruchsvolle, reaktionsfreudige und solide Temperaturregelung des Expansionsventils von SANHUA Automotive reduziert die A/C-Kompressorladung, was zu einem ökonomischeren Kraftstoffverbrauch führt und die Zuverlässigkeit des Kompressors erhöht sowie eine Geräuschreduzierung des Kühlsystems bewirkt.

Das Expansionsventil lässt sich zudem mit einem Wärmetauscher einer Elektrofahrzeugbatterie kombinieren, um die Batterietemperatur genauer regulieren und die Kühleffizienz zwischen Wärmetauscher und Verdampfer in der Fahrgastzelle ausgleichen zu können und damit die Kilometerleistung des Elektrofahrzeugs zu steigern.

SANHUA Automotive trägt mit den angebotenen Produkten erheblich zum Umweltschutz bei. Als Spezialist für Kühlkörper entwickelt SANHUA Automotive weiterhin Produkte, die zur Einsparung von Kraftstoff konventioneller Fahrzeuge beitragen und eine gesteigerte Kilometerleistung für Elektrofahrzeuge ermöglichen. Sämtliche Produkte des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie mit allen umweltfreundlicheren, neuen Kältemitteln wie R1234yf und R744 kompatibel sind.

Über SANHUA Automotive

SANHUA Automotive ist ein führender Zulieferer von fortschrittlichen Automobilsystemen und Zubehör für bedeutende Erstausrüster, die auf Kühlkörpersysteme spezialisiert sind.

Wir setzen uns für die Entwicklung innovativer Einzelteile ein, die unserem hohen Exzellenzmaßstab gerecht werden - Budget und Zeitfaktor eingeschlossen.

SANHUA Automotive entwickelt Produkte zur Einsparung von Kraftstoff für konventionelle Fahrzeuge und bietet die Möglichkeit, die Kilometerleistung für Elektro- und Hybridfahrzeuge zu steigern. Je nach Anforderung des Kunden entwickelt das Unternehmen kundenspezifische Lösungen zur Systemintegration mittels enger Zusammenarbeit mit Erstausstattern. Die Führungsrolle in der Industrie wird durch ein detailliertes Produktportfolio im Bereich Kühlkörper und fortschrittliche technologische Innovation aufrechterhalten.

Mit SANHUA Automotive als Spezialist für Kühlkörpersysteme und Qualitätszulieferer sowie Systemlösungsintegrator und Innovator im Bereich neuer Technologien können sich Erstausstatter gelassen zurücklehnen.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/487612/SANHUA_award.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/487613/SANHUA_award_PACE.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/487614/Pace_award_SANHUA.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/487615/Award_Pace_SANHUA.jpg

