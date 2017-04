Mailath: Ganz Wien ist heute Gelb!

Wiens Sportstadtrat zum zweiten Meistertitel der Vienna Capitals

Wien (OTS) - "Ein Traumfinale, bei dem die Vienna Capiltals den Gegner sprichwörtlich auf's Glatteis geführt haben", bejubelt Wiens Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny den Sieg der Wiener Lokalmatadore über den Kärntner KAC.

"Im Namen der Stadt Wien und als Fan gratuliere ich herzlichst zum verdienten Meistertitel. Ich bin sicher, dass die heutige Begeisterung dazu beiträgt, den Eishockey-Sport in Wien noch populärer zu machen", so Mailath, der das gesamte Capitals-Team in Folge zu einem Empfang ins Wiener Rathaus einlädt.

Die Feier, die für den Abend des 19. April geplant ist, wird in Beisein von Bürgermeister Michael Häupl stattfinden.

