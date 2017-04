Nobu Hospitality präsentiert Nobu Ryokan Malibu

New York (ots/PRNewswire) - Nobu Hospitality freut sich, die Eröffnung des Nobu Ryokan Malibu, dem ersten Hotel der Ryokan Collection von Nobu Hospitality, am 28. April 2017 bekannt zu geben. Das Nobu Ryokan Malibu befindet sich neben dem Nobu Restaurant Malibu und fügt sich nahtlos in die kühle Eleganz der kalifornischen Küste ein. Es bietet Gästen ein modernes Refugium mit einem authentischen Ryokan-inspirierten Stil und einem unvergleichlichen Service.

Das Nobu Ryokan Malibu liegt direkt am berühmten Carbon Beach am Pacific Coast Highway. Es wurde von einem Vintage Beach Motel der 1950er-Jahre zu einem exklusiven Erholungsort umgebaut. Die Anlage umfasst auf zwei Stockwerken 16 einzigartig designte Unterkünfte mit Panoramablick und integriert einen zum Meer hinausgehenden ruhigen Hof mit einem grünen Garten, im dem in Kalifornien heimische Pflanzen wachsen.

Ein durchdachtes Designkonzept mit einem ausgewogenen Energiefluss, einer neutralen Farbpalette und organischen Materialien, das in seiner Hauptsache von Architekten der Architekturbüros Studio PCH und Montalba Architects und Designern von TAL Studio, Shawmut Design and Construction, C.W. Eisner und Nikita Khan entworfen wurde. Eine reiche Palette natürlicher Materialien wie Teakholz, Bronze und Sandstein findet sich innen wie außen und kanalisiert die minimalistische Ästhetik traditioneller japanischer Gasthäuser, während sie den entspannten Geist des Standorts der Anlage hervorruft. Jedes Zimmer wurde individuell designt, um den Gästen ein einzigartiges Erlebnis und ihre wohlverdiente Erholung zu bieten. Die Zimmer bieten Ausblick auf die Natur Kaliforniens und japanische Designelemente wie Tatami-Matten, sandfarbene Kalksteinwände und handgefertigte Teak-Badewannen.

Die Gäste können im gefeierten Restaurant Nobu Malibu des Chefkochs Nobu, das sich neben der Anlage befindet, ein außergewöhnliches Dinner sowie vorrangige Reservierungen genießen, oder sie können sich hausgemachte Speisen aufs Zimmer bestellen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten der Anlage gehören ein 37 Fuß großes Langschwimmbecken im Freien mit Blick auf den Pazifik, Zugang zum Carbon Beach, ein Fitnessraum, Zutritt zum Malibu Racquet Club und eine ruhige Terrasse zur Erholung.

Der Standort in Malibu, der das Gefühl von Omotenashi vermittelt, der japanischen Kunst der Gastfreundschaft, liefert die einzigartige Chemie zwischen und die perfekte Balance aus Luxus, Spaß, Kunst und Theater, die die internationale Kundschaft von Nobu Hospitality so sehr liebt. Die Nobu Ryokan Collection besteht aus einer Gruppe individueller und exklusiver Refugien an exotischen Zielen und in Städten mit einem Flughafen oder Hafen, in denen Gäste luxuriöse Rückzugsorte in anspruchsvollen Umgebungen suchen. Die Refugien bieten einen erlesenen Service und luxuriöse Produkte in einem authentischen Ryokan-inspirierten Stil.

Reservierungsanfragen für das Nobu Ryokan Malibu sind unter www.noburyokanmalibu.com möglich.

Über Nobu Hospitality

Das vom Robb Report zu einem der 25 innovativsten Marken im Luxussegment ernannte Unternehmen Nobu Hospitality gehört zu einer erlesenen Auswahl weltweit vertretener Luxusmarken. Das natürliche Wachstum von Nobu Hospitality, dessen Grundpfeiler Service, Image und Reputation sind, bietet das komplette Spektrum an Hotel- und Restaurantmanagementservices für einzigartige Projekte weltweit. Die Marke Nobu, die sich im Besitz von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, Meir Teper und James Packer befindet, hat Anlagen auf fünf Kontinenten und floriert in den Metropolen der Welt als ultimative Destination für Lifestyle-Erlebnisse. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 als Boutique-Hotel im Caesars Palace Las Vegas eröffnet und daraufhin von CNN Travel als eines der angesagtesten neuen Hotels und von Luxury Travel Advisor als Top-Neueröffnung in Nordamerika bezeichnet; anschließend wurde es mit dem Award of Excellence von Luxury Travel Advisor ausgezeichnet. Das Nobu Hotel City of Dreams Manila wurde im Jahr 2014 und das Nobu Hotel Miami Beach im Jahr 2016 eröffnet, gefolgt von Nobu Hotels in London, Malibu, Ibiza, Marbella, Riyadh, Los Cabos, Chicago, Toronto und Bahrain. Nobu legt seinen strategischen Fokus auf weitere Expansion seines weltweiten Hotel-Portfolios durch eine solide Entwicklungsserie.

