medianet präsentiert den Elchtest für die heimische Agenturen-Branche

Zweite medianet xpert.night – Verleihung der xpert.awards 2017

Wien (OTS) - Am 6. April ging in der großen Veranstaltungshalle im Wiener Gasometer die medianet xpert.night über die Bühne. medianet versammelte in der zweiten Auflage der medianet xpert.night die wichtigsten Player der Kommunikationsbranche in Österreich und präsentierte vor über 1.500 begeisterten Gästen die diesjährige Leistungsschau der heimischen Kreativwirtschaft. Prämiert wurden die besten Agenturen Österreichs in den Bereichen Werbung, PR, Media, Livemarketing, Digital und Dialogmarketing in Form der medianet xpert.awards (ein modernes Leistungsranking), der Big.X awards (ein klassisches Umsatzranking) sowie der traditionellen Focus xpert.awards, bei denen die Media-Leistung ausgewiesen wird.



"medianet"-Gründungsherausgeber Chris Radda und W24-Anchorman Gerhard Koller führten durch den Abend. Radda über die größte heimische Agentur-Leistungsschau: "Wir freuen uns, wieder valide Resultate des umfangreichsten Härtetests der besten heimischen Agenturen vorlegen zu können."

Chris Radda überreichte die Preise gemeinsam mit "medianet"-Herausgeber Oliver Jonke und Verlagsleiter Bernhard Gily sowie mit Marketingleiterin Mahsa Rezazadeh. Nach der Verleihung gab es ein exklusives Dinner made by Cateringkultur sowie Live Performance-Einlagen von RG Entertainment. Im Anschluss wurde gefeiert, und zwar gemeinsam mit Ludwig "Wickerl" Adams legendärer Hallucination Company, u.a. mit Tini Kainrath, Andy Baum, Hans "Anzo" Morawitz uvm. Mehr Infos und zahlreiche Bilder unter: www.medianet.at



Die großen Gewinner des Abends

Focus xpert.award 2016 – das Media-Leistungs-Ranking in den Kategorien: Fullservice-Agenturen sowie Media-Agenturen von Focus Media Research, xpert.network und medianet.

Kategorie: Fullservice-Agenturen

Platz 1: Wirz

Platz 2: Demner, Merlicek & Bergmann

Platz 3: PKP BBDO

Kategorie: Media-Agenturen

Platz 1: MediaCom

Platz 2: OMD

Platz 3: MindShare



Big.xpert-Ranking 2016 – das Umsatz-Größen-Ranking in den Kategorien: Fullservice-Agenturen, PR-Agenturen und Digital-Agenturen von xpert.network und medianet.



Kategorie: Fullservice-Agenturen

Platz 1: Reichl und Partner

Platz 2: IPG-Group: GGK/FCB Neuwien/McCann-Erickson

Platz 3: Demner, Merlicek & Bergmann

Kategorie: PR-Agenturen

Platz 1: Grayling Austria

Platz 2: Ecker & Partner

Platz 3: Rosam.Grünberger

Kategorie: Digital-Agenturen

Platz 1: kraftWerk

Platz 2: Virtue – a Vice Company

Platz 3: elements.at



medianet.xpert.award 2016 – das Qualitäts-Ranking in den Kategorien: Werbeagenturen, Digital-Agenturen, Media-Agenturen, Dialogmarketing-Agenturen, Livemarketing-Agenturen und PR–Agenturen von xpert.network und medianet.



Kategorie: Werbeagenturen

1. Platz: Wien Nord

2. Platz: PKP BBDO

3. Platz: Reichl und Partner Werbeagentur

Kategorie: Digital-Agenturen

1. Platz: MindShare

2. Platz: SMC

3. Platz: Reichl und Partner eMarketing

Kategorie: Media-Agenturen

1. Platz: MindShare

2. Platz: Reichl und Partner Media

3. Platz: mediastrategen

Kategorie: Dialogmarketing-Agenturen

1. Platz: Dialogschmiede

2. Platz: Österreichische Post

3. Platz: bestHeads

Kategorie: Livemarketing-Agenturen

1. Platz: Fuchs Communication

2. Platz: Ideal

3. Platz: Himmelhoch

Kategorie: PR–Agenturen

1. Platz: Ketchum Publico

2. Platz: Himmelhoch

3. Platz: bettertogether

Rückfragen & Kontakt:

Dipl. BW Bernhard Gily

Verlagsleiter „medianet“ Verlag AG

Tel. +43 1 91920 2162