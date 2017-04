TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 09. bis 14. April 2017

Wien (OTS) -



Sonntag, 09/04/ 2017 - Montag, 10/04/2017

- Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimapolitik und Energie, auf dem Treffen der G7-Energieminister in Rom

Themen: Energiesicherheit, Cybersicherheit, Erdgas/Ukraine; Erneuerbare Energien, nachhaltige alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz und Innovation in umweltfreundlichen Technologien

Montag, 10/04/2017

- 12.00 Uhr: Pressekonferenz von Vera Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, zum EU-Justizbarometer 2017

Montag, 10/04/2017 - Dienstag, 11/04/2017

- EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini auf dem Treffen der G7-Außenminister in Lucca, Italien

Themen: Situation in Syrien, Krise in der Ostukraine, Nahost-Friedensprozess, Sicherheit in Asien, Iran, Afrika, Irak und Libyen, Migration, maritime Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Klimawandel, Frieden und Sicherheit

Dienstag, 11/04/2017

- 11.30 Uhr: Pressekonferenz von Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimapolitik und Energie, mit Algeriens Energieminister Noureddine Boutarfa

- 15.00 Uhr: Pressekonferenz von Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, Meerespolitik und Fischerei, und Vizepräsident Katainen zu Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFF)

- Brüssel: Tag der Europäischen Bürgerinitiative (ECI) 2017: Ich nehme teil!

Link: http://europa.eu/newsroom/events/european-citizens%E2%80%99-initiative-eci-day-2017

- Brüssel: Öffentliche Anhörung zur Halbzeitüberprüfung der Kapitalmarktunion (CMU)

Link: http://europa.eu/newsroom/events/public-hearing-capital-markets-union

Mittwoch, 12/04/2017

- Brüssel: Stakeholder-Forum zum Europäischen Solidaritätskorps

Link: http://europa.eu/newsroom/events/commission-invites-interested-parties-stakeholder

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr

Themen (vorbehaltlich): Schutz der Kinder bei Migration, 11. Bericht über Umverteilung und Umsiedlung, 6. Fortschrittsbericht über die Sicherheitsunion

- Brüssel: College readout

Zeit: tbc

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

