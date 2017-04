„Runder Tisch“ im ORF: Eskalation in Syrien – Großmächte auf Konfrontationskurs

Heute, am 7. April, um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Giftgasangriff auf ein Dorf in Syrien hat den Krieg in dem arabischen Land weiter eskalieren lassen. Der Westen macht das Regime von Staatschef Assad und seinen Verbündeten Russland für den Angriff verantwortlich. Als Vergeltung hat US-Präsident Donald Trump heute Nacht Befehl gegeben, syrische Luftwaffenstellungen zu bombardieren. Moskau spricht von einer Attacke auf eine souveräne Nation. Ist die Spirale der Gewalt in Syrien noch zu stoppen? Darüber diskutieren heute, am Freitag, dem 7. April 2017, um 22.35 Uhr in ORF 2 mit Tarek Leitner am „Runden Tisch“:

Michael Linhart

Generalsekretär im Außenministerium

Walter Feichtinger

Militärstratege, Landesverteidigungsakademie

Petra Ramsauer

Autorin, freie Journalistin

Gerhard Mangott

Politologe, Russland-Experte

