SP-Novak: ÖVP und FPÖ gegen leistbare Wohnungen für Döbling

Antrag nach Errichtung von Gemeindewohnungen abgelehnt

Wien (OTS/SPW-K) - Die SPÖ Döbling hat in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung einen Antrag eingebracht, wonach auf der Liegenschaft in der Leidesdorfgasse 1 Gemeindewohnungen errichtet werden sollen. FPÖ und ÖVP haben den Antrag abgelehnt. „Da bietet sich die Möglichkeit, günstigen Wohnraum zu schaffen und ÖVP sowie FPÖ sagen ‚NJET’. Das sollen sie den Wienerinnen und Wienern bitte erklären, ich kann es nicht“, so die Gemeinderätin aus Döbling, Barbara Novak (SPÖ). „Ich werde mich dennoch bei Wohnbaustadtrat Ludwig dafür einsetzen, dass unser Bezirk mehr leistbaren Wohnraum erhält. Der Standort wäre ideal, Gemeindewohnungen bieten sich dort an“, so Novak.

Zwtl.: 9. April ist internationaler Tag der Roma: Döbling bekommt „Rudolf-Sarközi-Hof“ =

Am 9. April ist internationaler Tag der Roma. Bezugnehmend auf die Anerkennung der Leistungen und das Erbe, das Rudolf Sarközi hinterlassen hat, wurde in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung die Bennennung des Gemeindebaus Springsiedelgasse 32 in „Rudolf-Sarközi-Hof“ beschlossen. „Rudolf Sarközi hat nachhaltige Aufklärungsarbeit geleistet. Er hat immer wieder die Gräueltaten des NS-Regimes gegen die Roma aufgezeigt. Aber nicht nur das: Er hat Zeit seines Lebens daran gearbeitet, Randgruppen wie die Roma aus der Stigmatisierung zu holen. Mit der Benennung des Gemeindebaus wollen wir seine Leistungen würdigen“, so Novak.

Rudolf Sarközi engagierte sich schon früh für die gleichberechtigte Anerkennung und die Förderung der Identität seiner Volksgruppe. Er gehörte zu den Gründern des ersten Roma-Vereins im Juni 1989 in Oberwart und des in Döbling ansässigen Kulturvereins Österreichischer Roma im Juni 1991. Von 2001 bis 2010 war er Bezirksrat im 19. Wiener Gemeindebezirk und damit der erste in Österreich in ein politisches Amt gewählte Roma.



