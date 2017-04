Pharma IQ veranstaltet 7. Pharmaceutical Packaging and Labelling Summit

London (ots/PRNewswire) - Nach Schätzungen wird der Fälschungssicherungsmarkt seinen 2016 erzielten Umsatz bis 2021 verdoppeln. Bis daraus eine Realität wird, müssen Verpackungs- und Etiketten-Profis aber noch signifikante Hürden überwinden. Zu den bedeutendsten Hürden gehören die Einhaltung der EU-Richtlinien für gefälschte Arzneimittel (FMD), die Einhaltung nationalstaatlicher Vorgaben, die Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit für den Patienten sowie die Überlistung erfinderischer Fälscher .

Das wichtigste Ziel der Branche ist momentan die Vorbereitung auf die FMD-Fristen innerhalb des gegebenen Zeitrahmens. Darunter fallen auch die Minimierung der Kosten durch Rückrufe, die Abschreckung vor Fälschungen bei gleichzeitiger Bewahrung der Integrität ihrer pharmazeutischen Marke, die Bemühung um eine bessere Patientencompliance durch die Anwendung von Artwork sowie Herausforderungen in Zusammenhang mit der Verflechtung neuer Serialisierungs-Barcodes in das Artwork.

Angesichts des großen Interesses aus unserer etablierten Community von Verpackungs-, Etiketten- und Artworkexperten sind wir stolz, mit dem 7. Pharmaceutical Packaging and Labelling Summit ein einzigartiges Forum für die Verpackungs- und Etikettenbranche aufzulegen, um mutwilliger Manipulation entgegenzuwirken (https://packaginglabelling.iqpc.com/tamper-evidence-in-pharma-packaging?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=20085.007_pr_content&utm_content=text&mac=20085.007_pr_content&disc=20085.007_pr_content), FMD-konforme Verpackungen zu kreieren undeinen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Unserem Expertengremium gehören unter anderem an:

Tina Schuleit, Senior Manager Artwork & Master Data, Lundbeck

Nadine Zimmermann, Artworks Specialist, Medinova

Horst Kastrup, Senior Regulatory, Advisor, MEDA Pharma

Ruxandra Rogosca, M.D., PhD, Global Pharmacovigilance Manager, Omega Pharma Corporate

Johan Verhaeghe, FMD Project Manager, Medicines for Europe

Géraldine Lissalde-Bonnet, Director Public Policy, GS1 Global Office

...und viele mehr!

