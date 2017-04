WKÖ-Gleitsmann zu Gesundheitshotline: Pilotprojekt rasch österreichweit ausrollen

Wirtschaft begrüßt telefonische Gesundheitsberatung 1450, nun Angebot für alle Österreicher schaffen

Wien (OTS) - Bereits im Jahr 2013 haben sich Bund, Länder und Hauptverband darauf geeinigt, österreichweit eine kostenlose telefonische Gesundheitsberatung für Patienten einzuführen. Spät, aber doch ist es nun tatsächlich soweit: Mit dem heutigen Tag startet in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg die Pilotphase der telefonischen Erstberatung. Unter der neuen Telefonnummer 1450 erhalten Anrufer an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr Antworten bei gesundheitlichen Anliegen.

Aus der Sicht der Wirtschaftskammer ist die Einführung telemedizischer Beratung in Österreich längst überfällig. Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit der WKÖ: „Die Gesundheitshotline soll den Patienten vor allem dabei helfen, im Krankheitsfall die richtigen Schritte zu setzen. Dafür ist ein kompetenter Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen genau das, was sie dringend brauchen, um sich im Dschungel des Gesundheitssystems zurecht zu finden. Nach der jetzigen Pilotphase muss die Gesundheitshotline wie versprochen rasch in ganz Österreich kommen, damit alle Österreicher davon profitieren“, fordert Gleitsmann. (PWK307/PM)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

Dr. Martin Gleitsmann

Telefon: +43 5 90 900 4286

Martin.Gleitsmann @ wko.at

Internet: http://wko.at/sp