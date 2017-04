SPÖ-Termine von 10. bis 16. April 2017

Wien (OTS/SK) -







MONTAG, 10. April 2017:

11.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern und Bürgermeister Andreas Babler besuchen Betriebe im Gewerbepark Traiskirchen (Wienersdorfer Str. 20-24, 2514 Traiskirchen).

17.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern besucht Wiener Neustadt und präsentiert unter dem Motto „Worauf warten? Zeit, die Dinge neu zu ordnen“ seinen Plan A für Arbeit und Beschäftigung. Anmeldung unter http://www.meinplana.at/worauf_warten (Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, 2700 Wiener Neustadt).

DIENSTAG, 11. April 2017:

9.30 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der Pressekonferenz „Vorstellung des neuen MBA der FH Burgenland - Business Administration & Sport“ an der Fachhochschule Burgenland teil (Campus 1, 7000 Eisenstadt).

MITTWOCH, 12. April 2017:

Bundesländertag von Staatssekretärin Muna Duzdar in Vorarlberg und Tirol.

11.00 Uhr Truppenbesuch von Bundesminister Hans Peter Doskozil in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg; u.a. Pressekonferenz zum aktuellen Stand des Wiederaufbaus der Militärmusik in Österreich (Schwarzenberg-Kaserne, 5071 Wals-Siezenheim).

DONNERSTAG, 13. April 2017:

Bundesländertag von Staatssekretärin Muna Duzdar in Vorarlberg und Tirol.

(Schluss) mp/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum