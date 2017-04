Großes Starkino bei RTL II: "The Place Beyond The Pines" mit Ryan Gosling

Sendetermin: Sonntag, 09. April um 20:15 Uhr bei RTL II

Um seinen Sohn eine bessere Zukunft zu bieten, wird der Motorrad-Stuntman Luke (Ryan Gosling) zum Bankräuber. Dabei gerät er mit dem ehrgeizigen Polizisten Avery (Bradley Cooper) aneinander. Jahre später begegnen sich die Söhne der beiden und stellen fest, wie stark das Schicksal ihrer Väter sie verbindet.

Bewegendes Drama, in dem die Hauptdarsteller Ryan Gosling ("La La Land", "Drive"), Eva Mendes ("The Women", "Lost River") und Bradley Cooper ("Silver Linings", "American Sniper") zu absoluter Hochform auflaufen.

Nach "Blue Valentine" war "The Place Beyond The Pines" die zweite Regiearbeit von Derek Cianfrance. 2015 inszenierte er das Melodram "The Light Between Oceans" mit Michael Fassbender in der Hauptrolle.

"Ein elektrisierender und sehenswerter Film über Männer, die von ihrem inneren oder äußeren Schmerz zu extremen Handlungen getrieben werden, eine Meditation über Schuld und Sühne und Väter und Söhne und ein Schauspielerfilm, in dem die Darsteller - neben Gosling vor allem Bradley Cooper - zu überragender Form auflaufen." (mediabiz.de)

