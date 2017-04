Die Frauenfußball-EM 2017 mit Österreich 65 Stunden im ORF-Fernsehen

Von 16. Juli bis 6. August 25 Spiele live in ORF eins und ORF SPORT +, Frankreich – Österreich am 22. Juli zur Primetime in ORF eins

Wien (OTS) - Nur ein Jahr nach der EURO 2016 in Frankreich mit dem Nationalteam dürfen sich ORF-Fußballfans auf eine weitere Fußball-EM mit österreichischer Beteiligung freuen: Wenn in genau 100 Tagen vom 16. Juli bis 6. August 2017 in den Niederlanden die zwölfte EURO der Frauen ausgetragen wird, dann ist nicht nur erstmals das ÖFB-Frauen-Nationalteam mit von der Partie, sondern überträgt das ORF-Fernsehen insgesamt 25 EM-Spiele in einer Gesamtlänge von rund 65 Stunden live, wie ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner, die Sendungsverantwortliche von ORF SPORT +, Veronika Dragon-Berger, ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner, der Trainer der Frauen-Nationalmannschaft Dominik Thalhammer und ÖFB-Kapitänin und Bayern-München-Legionärin Viktoria Schnaderbeck in einer heutigen, gemeinsamen Pressekonferenz in Lindabrunn erläuterten.

Neben allen Spielen von Schnaderbeck und Co. (also mindestens die drei Gruppenspiele gegen Frankreich, Island und die Schweiz) stehen das Eröffnungsspiel, die meisten Gruppenspiele, drei Viertelfinal-Matches, beide Halbfinal-Begegnungen und das große EM-Finale auf dem Live-Programm. Mindestens zwei Spiele davon – am 18. Juli Österreich – Schweiz und am 22. Juli Frankreich – Österreich – sind live in ORF eins zu sehen, letzteres Match als erstes Frauenfußballspiel überhaupt in der ORF-Primetime. „Sport am Sonntag“ zeigt am 18. Juni, um 18.55 Uhr in ORF eins eine einstündige Doku von Michael Roscher über den Frauenfußball. Zum Auftakt der EM-Vorbereitung überträgt ORF SPORT + am Montag, dem 10. April, um 20.15 Uhr das Länderspiel England – Österreich.

Für ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner ist „die UEFA Women’s EURO 2017 der perfekte Anlass für den ORF, aufzuzeigen, wie höchst professionell, motiviert und begabt die österreichischen Fußballerinnen sind. Ich bin überzeugt, dass wir mit mehr als 65 Stunden großartigen Live-Bildern – darunter auch zur Primetime in ORFeins – einen wichtigen Beitrag leisten können, dass Frauenfußball den Stellenwert einnimmt, der ihm schon lange zusteht. Wir freuen uns auf die gewohnt hohe Qualität von ORF-Fußballfestspielen vom Feinsten – auch kompetent moderiert von unseren weiblichen Fußballmoderatorinnen. Ganz im Sinne von: ORF. Wir für Sie!“

ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner: „Das hört sich alles verdammt gut an, es ist unglaublich was der ORF da vorhat, die Nationalmannschaft hat sich das verdient. Der ORF bietet damit nicht nur einen kurzfristigen Impuls sondern auch Nachhaltigkeit, denn wir wollen viele Mädchen zum Fußball bringen. Man spürt, dass es dem ORF nicht nur um ein paar EM-Spiele geht, sondern um den Frauenfußball an sich.“

Teamchef Dominik Thalhammer: „Vor fünf Jahren, als wir begonnen haben, den Frauenfußball zu professionalisieren, wäre es undenkbar gewesen, dass wir 25 Frauenfußball-Spiele, davon zwei mit uns, in ORF eins im Fernsehen sehen. Es ist eine großartige Sache, dass uns der ORF auf unserem Weg so unterstützt.“

ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck: „Die gesteigerte Aufmerksamkeit spürt man deutlich. Das Medieninteresse ist für uns ein Zeichen der Wertschätzung und das wollen wir nutzen, um den Frauenfußball gut zu repräsentieren. Vielleicht können wir so in Holland über uns hinauswachsen.“

Zellhofer und Inhof führen durch die EURO

Dass der ORF in den vergangenen Jahren bei seiner Fußballberichterstattung verstärkt und erfolgreich auf Frauen gesetzt hat, zeigt sich am ORF-Team für die EM in den Niederlanden: Mit Alina Zellhofer und Kristina Inhof werden jene zwei Fußballexpertinnen durch das EM-Studio führen, die bereits bei der EURO 2016 in Frankreich mit von der Partie waren. Die Kommentatoren der EM-Begegnungen heißen Oliver Polzer, Michael Roscher und Erwin Hujecek. Sendungsverantwortlich sind Gerhard Lackner und Michael Roscher.

Ein Überblick zum ORF-Übertragungsfahrplan ist unter presse.ORF.at abrufbar.

Die Frauenfußball-EM im Hitradio Ö3

Die Frauenfußball-EM 2017 in den Niederlanden gehört zu den sportlichen Höhepunkten im Hitradio Ö3. Die Ö3-Sportredaktion ist für die Ö3-Hörer/innen live am Ort des Geschehens, liefert Hintergrundberichte und versorgt die Ö3-Hörer/innen mit Analysen und Informationen zu allen wichtigen Entscheidungen.

Die Frauenfußball-EM auf sport.ORF.at, TVthek.ORF.at und im ORF TELETEXT

sport.ORF.at und der ORF TELETEXT (ab Seite 200) informieren ihre Leserinnen und Leser mit Vorschauen, Spielberichten, Reaktionen von Trainern und Spielerinnen, den jeweiligen Live-Zwischenständen etc. stets aktuell über die Frauenfußball-EM und stellen außerdem umfassende Tabellen bereit. Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und sport.ORF.at bringen alle Live-Übertragungen von ORF eins und ORF SPORT + als Live-Stream, die ORF-TVthek stellt zudem die Highlights aus den Spielen des ÖFB-Frauennationalteams und den Top-Spielen als Video-on-Demand bereit.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

