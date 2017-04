Wiener Stadthalle: Kreisch-Alarm, auf den Spuren der „Drei Tenöre“ und Comebacks

Wien (OTS) - Programm für Generationen in der Wiener Stadthalle! Komprimiert, wenn Florian Silbereisen am Samstag, 8. April in der Halle D „Das große Schlagerfest“, mit Hits von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis „Ich war noch niemals in New York“ präsentiert, während in der Halle F die ABBA-Story als Musical „Thank you for the music“ 45 Jahre ABBA feiert. Am Sonntag, 9. April sorgt Violetta Star Tini Stoessel für Kreisch-Alarm - auf ihrer „Got me Started Tour“ gastiert sie mit zwei Shows in der Halle D. In der Halle F gibt derweilen Rockröhre Bonnie Tyler auf ihrer Greatest Hits Tour „Holding Out For A Hero“ und „Total Eclipse oft he Heart“ zum Besten.

„Genau diese Vielfältigkeit und Multifunktionalität zeichnet die Wiener Stadthalle aus.“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Mit den Hits von Frank Farian entführt die Musical-Show „Daddy Cool” am Dienstag, 11. April auf eine musikalische Reise in die 70er, 80er und 90er Jahre mit Welthits wie „Daddy Cool", „Sunny", „Ma Baker" von Boney M. oder „Girl You Know It’s True" und „I’m Gonna Miss You" von Milli Vanilli. Nicht nur optisch überzeugend sorgen am Sonntag, 16. April die Musiker des Beatles Musical „all you need is love!“ für Beatlemania-Feeling während im Hintergrund historisches Bild- und Videomaterial zu sehen ist.

Ein Tribute an die 3 Tenöre bringen die Italiener IL VOLO am Freitag, 21. April auf die Bühne. Die drei jungen Künstler, präsentieren mit großem Orchester die berühmtesten Opern-Arien ihrer musikalischen Vorbilder und auch einige der großartigsten Werke der neapolitanischen, italienischen und internationalen Musiklandschaft. Der mit seinen sensationellen Crossover-Shows gefeierte Weltklasse-Geiger David Garrett kommt am Sonntag, 23. April mit einer Zusatzshow nach Wien und präsentiert seine exklusive Show auf einer Centerstage in der Halle D.

Am Freitag, 28. April gastiert Patricia Kaas mit ihrer hervorragend besetzten Band in der Halle F. Ihre größten Hits gehören ebenso zum Programm wie die eindrucksvollen, vielschichtigen Lieder ihrer aktuellen CD. Auch Helmut Lotti macht am Samstag, 29. April Station in der Wiener Stadthalle. Der internationale Superstar feiert nach einer musikalischen Auszeit mit „The Comeback Album“ seine langerwartete Rückkehr.

