"Uroonkologie" - Fortbildung für Ärzte und Pflege

Der Schwerpunkt "Uroonkologie" steht am 05. und 12.05.2017 im Mittelpunkt der 3. LEBENS.MEDizinischen Kongresse im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach.

Bad Erlach (OTS) - Die Verbesserung der Lebenserwartung und die Fortschritte der modernen Medizin führen zu einer Zunahme an Menschen, die nach oder mit einer Krebserkrankung leben. Das Prostatakarzinom ist der derzeit beim Mann am häufigsten diagnostizierte maligne Tumor. Aufgrund der wachsenden medizinischen, sozialen und ökonomischen Bedeutung des Prostatakarzinoms wird die Integration der onkologischen Rehabilitation in ein uroonkologisches Gesamtkonzept immer wichtiger. „Ist das Überleben gesichert, dann stellen sich neue Herausforderungen: Das Leben mit oder nach einer Krebserkrankung. Bei den 3. LEBENS.MEDizinischen Kongressen nähern sich die Referenten diesem Thema und greifen auch das eine oder andere Tabu auf“, präsentieren die fachlichen Leiter der Kongresse, Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Gaiger (Ärztlicher Leiter Onkologische Rehabilitation) und Jürgen Friedl, MSc (Pflegedienstleiter, Lebens.Med Zentrum Bad Erlach) das Programm.

Eine Anmeldung für die Fortbildungsveranstaltungen ist unbedingt erforderlich und wird unter 02627/81300-616 oder kontakt @ lebensmed-baderlach.at entgegengenommen.

3. LEBENS.MEDizinische Kongress für Ärzte (05.05.2017, 08.00 bis 17.00 Uhr): www.lebensmed-baderlach.at/aerztekongress

3. LEBENS.MEDizinische Kongress - Pflege im Fokus (12.05.2017, 09.00 bis 17.00 Uhr): www.lebensmed-baderlach.at/pflegekongress

