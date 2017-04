Osterferien im Museum Niederösterreich

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie jedes Jahr zu Oster bietet das Museum Niederösterreich in St. Pölten auch in den kommenden Osterferien von morgen, Samstag, 8., bis Freitag, 14. April, in seinem Haus der Natur ein buntes Programm mit zahlreichen Kreativ- und Experimentierstationen, einer eigenen Museumsakademie für Kids sowie freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Bei den täglich wechselnden Kreativ- und Experimentierstationen steht dabei – jeweils von 13 bis 17 Uhr – am Samstag, 8. April, „Freche Hühner aus Holz bemalen“, am Sonntag, 9. April, „Bunte Ostereier marmorieren“, am Montag, 10. April, „Osterhasentaschen aus Papptellern“, am Dienstag, 11. April, „Ostereier aus Gips gießen“, am Mittwoch, 12. April, „Osterwiese in Serviettentechnik“, am Donnerstag, 13. April, „Osterhasenfamilie aus Kunststofflöffeln“ und am Freitag, 14. April, „Fische anatomisch sezieren“ auf dem Programm. Ebenfalls täglich um 14 Uhr laden Familienführungen dazu ein, das Haus der Natur zu erkunden. Eine Rätselrallye durch die neue Sonderausstellung „Gewaltig! Extreme Naturereignisse“ sorgt ebenfalls für Spaß und Spannung und überdies für kleine Geschenke bei richtig gelösten Rätseln.

In der Museumsakademie für Kids wiederum können Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren jeweils von 9.15 bis 12.15 Uhr die Natur im Museum Niederösterreich erforschen und nach Lust und Laune in verschiedenen Bereichen selbst aktiv werden: am Montag, 10. April, zum Thema „Amphibien und Reptilien - Kressebeete“, am Dienstag, 11. April, zu „Insekten in Niederösterreich - Mikroskopieren“, am Mittwoch, 12. April, zur „Spurensuche im Wald - Herbarium gestalten“ und am Donnerstag, 13. April, zur „Wunderwelt Boden – Bilder aus Erdfarben“.

Öffnungszeiten während der Osterferien: Montag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr; nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/9208090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

