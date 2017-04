Caritas-Webshop: Ostern mit Sinn – Schenken Sie doch heuer mal eine Hühnerschar!

„Schenken mit Sinn“ heißt, Verwandten, FreundInnen oder KollegInnen ein einzigartiges Ostergeschenk zu machen und dabei auch noch Gutes tun! http://shop.caritas.at/

Wien (OTS) - Sind Sie noch auf der Suche nach einem originellen Geschenk für Ostern? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Mit einer Hühnerschar aus unserem Webshop schenken Sie doppelt Freude. Zum einen unterstützen Sie damit eine Familie in Äthiopien und zum anderen ist es ein außergewöhnliches Geschenk für Ihre Lieben. Denn diese erhalten ein Oster-Billet mit der Information, wie in ihrem Namen ganz konkret geholfen wird. Um die gute Tat stolz zeigen zu können, bestellen Sie doch auch gleich ein passendes T-Shirt mit Huhn-Motiv dazu! Oder schnüren Sie ein „Osterpaket“ und schenken auch noch das Stoffhuhn „Herta“.

Egal, ob eine Hühnerschar, ein Babypaket für eine armutsbetroffene Jungmutter in Österreich oder ein Gemüsefeld für den Senegal: Wenn Sie ein Geschenk mit Sinn erwerben, schenken Sie ein Stück Lebenshilfe. Es kommt vor Ort an und hilft Menschen überall auf der Welt den Alltag zu bestreiten, die Schule zu besuchen und auf eigenen Beinen zu stehen. Genauso verschieden wie die Probleme vor Ort sind, sind auch die Ansätze, mit denen wir dank Ihrer Unterstützung konkret helfen. Während in einer Region am dringendsten Lastentiere wie Esel gebraucht werden, bietet anderswo eine Schultasche Kindern einen Weg aus der Armut.

Und so funktioniert´s:

1. Geschenk in unserem Webshop aussuchen und in den Warenkorb legen 2. Bestellung absenden

3. Online-Billet mit Projektinfo direkt ausdrucken oder Billet per Post zugeschickt bekommen

4. Billet mit persönlicher Nachricht versehen und weiterschenken

„Schenken mit Sinn“ – dreifach sinnvoll: Abwicklung durch langzeitarbeitslose Menschen

Die Abwicklung rund um „Schenken mit Sinn“ erfolgt durch das Projekt „IdA – Integration durch Arbeit“ in Knittelfeld, Steiermark. Das Projekt gibt langzeitarbeitslosen Menschen in Österreich eine Beschäftigung. Sie kümmern sich um Ihre Bestellung, organisieren das Lager, verpacken die Produkte, kuvertieren die Geschenkkarten und bereiten den Versand vor. Begleitend erhalten die TeilnehmerInnen individuelle sozialpädagogische Betreuung. Wieder Arbeit zu haben sichert die Existenz und stärkt das Selbstwertgefühl.

