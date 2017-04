RTL II feiert exklusive Kinopremiere mit "Prison Break"

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3607360

RTL II zeigt "Prison Break" exklusiv vor TV-Ausstrahlung im Kino

250 geladene Gäste sehen die Deutschlandpremiere der ersten Folge

Sendestart ab Samstag, 8. April 2017, 20:15 Uhr

RTL II feiert in Anwesenheit von Hauptdarsteller Dominic Purcell (Lincoln Burrows) die exklusive Deutschlandpremiere von "Prison Break" im CinemaxX am Potsdamer Platz. Unter den 250 geladenen Gästen waren unter anderem der Schauspieler Numan Acar ("Prison Break", "Homeland"), die "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Leon, Piet und Paula, "DailyCGN"-Darstellerin Taynara Wolf, Jonas Ems, Sydney Hartwig, Dennis Schick sowie die BERLYN-WG mit Philipp Stehler, Ivana Santacruz und Kicki Yang Zhang.

Nur zwei Tage nach US-Start feierte RTL II die exklusive Deutschlandpremiere von "Prison Break" mit zahlreichen Gästen im CinemaxX am Potsdamer Platz in Berlin. In Anwesenheit von Hauptdarsteller Dominic Purcell (Lincoln Burrows) und dem deutschsprachigen Schauspieler Numan Acar (Abu Ramal) wurde die erste Folge der neuen Staffel auf der großen Leinwand vorgestellt. Im Anschluss an das Screening stand Dominic Purcell RTL II-News Moderatorin Stephanie Brungs Rede und Antwort.

In den neuen Folgen von "Prison Break" kehren Lincoln Burrows und sein Bruder Michael Scofield endlich zurück, um sich rasanten Abenteuern an spektakulären Schauplätzen auf der ganzen Welt zu stellen. Die neun Episoden der aktuellen Staffel sind jeweils nur vier Tage nach US-Start im TV bei RTL II oder Online bei RTL II YOU zu sehen.

"Prison Break" Deutschlandpremiere der neuen Staffel ab Samstag, 8. April, 20:15 Uhr bei RTL II und RTL II YOU.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 6510

eva.roemhild @ rtl2.de