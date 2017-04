Aviso Pressekonferenz: 34. Donauinselfest stellt Neuerungen und erste Programm-Highlights 2017 vor

Wien (OTS/SPW) - Die VeranstalterInnnen und OrganisatorInnen des Donauinselfestes, das vom 23. bis 25. Juni 2017 stattfindet, stellen im Rahmen eines Fototermins den internationalen Headliner der

'Radio FM4/Planet.tt Bühne' live vor und präsentieren bei der anschließenden Pressekonferenz die ersten Acts des hochkarätigen Festival-Line-ups sowie neue PartnerInnen und Attraktionen.****

Wir freuen uns, die Damen und Herren von Presse, Radio, Fernsehen, Digital- und Fotoredaktionen am Dienstag, den 18. April 2017 um 9:30 Uhr zum Fototermin mit dem internationalen Headliner der RadioFM4/Planet.tt Bühne und zur Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der ersten diesjährigen Programm-Highlights sowie Neuerungen von Europas größtem Festival bei freiem Eintritt ins Motto am Fluss einzuladen.

Es sprechen:

LAbg. Sybille Straubinger, SPÖ Wien-Landesgeschäftsführerin

Thomas Waldner, pro event-Geschäftsführer und DIF-Projektleiter

Große Bühnen für große Nachwuchstalente

2017 liegt der Fokus verstärkt auf österreichischen Nachwuchstalenten und großen Namen der österreichischen Pop-Kultur. Im Rahmen der Pressekonferenz werden der internationale Headliner der Radio FM4/Planet.tt Bühne im Rahmen eines Fototermins mit Interviewmöglichkeit live vor Ort sein sowie ausgewählte nationale und internationale Headliner des 34. Donauinselfests verraten. Weiters werden Details zum „spark7 Rock The Island Contest pres. by W24“ bekanntgeben sowie neue Features der Donauinselfest-App vorgestellt. Weitere Inhalte sind das Familien- und Sportprogramm sowie brandneue Attraktionen in Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen PartnerInnen.

Was 1983 als kleines Familienfest begann, hat sich inzwischen zu einem internationalen Festival für heimisches und internationales Publikum aller Altersklassen entwickelt, das besonderen Wert auf seine regionalen Wurzeln legt. 16 verschiedene Themeninseln bieten für Sport, Familien und jede Musikrichtung von Rock, Pop, Alternativ, Indie, Punk, HipHop, Oldies, Electro, Schlager, Volksmusik, Kabarett oder Lesungen die perfekte Bühne. 2016 zählte das Donauinselfest 3,1 Millionen Besuche und generierte einen Werbewert von mehr als 101 Millionen Euro. 2017 wollen die OrganisatorInnen an die 34-jährige Erfolgsgeschichte des Festivalhighlights der WienerInnen anknüpfen.

Über das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 23. bis 25. Juni 2017 bietet es auf 16 Inseln 600 Stunden Programm. Weitere Informationen auf http://www.donauinselfest.at.

Akkreditierung

Wir ersuchen um Akkreditierung bis 17. April 2017 im Pressebereich auf http://www.leisure.at/anmeldung.

Bildmaterial

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial unter auf http://bit.ly/difbilder. Allgemeine Presseinfos unter http://donauinselfest.at/Presse.







Pressekonferenz Donauinselfest: Erste Programm-Highlights

Fototermin mit dem internationalen Headliner der RadioFM4/Planet.tt Bühne, mit LAbg. Sybille Straubinger, SPÖ Wien-Landesgeschäftsführerin, Thomas Waldner, pro event-Geschäftsführer und DIF-Projektleiter;



Datum: 18.04.2017, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Motto am Fluss

Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://donauinselfest.at/

