Davidson Technology Growth Debt Fund erweitert Portfolio

Berlin (ots) - Mit gleich drei großen Engagements in einem Monat beweist DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND wie wichtig die Finanzierung durch Wachstums-Kredite in Deutschland ist. Venture Debt ist auch im Fokus der Bundesregierung, die hier ein wichtiges Finanz-Instrument mit starkem Wachstumspotential sieht.

So erhält das Berliner Start-up nu3 jetzt von DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT ein Venture Debt Darlehen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Ziel des Investments ist der dynamische Ausbau des erfolgreichen nu3 Eigenmarkenportfolios und der Aufbau des Geschäfts auch im stationären Handel. nu3 steht für gesunde funktionale Ernährung und wegweisende Entwicklung innovativer Lebensmitteln mit hohem Nährstoffgehalt.

Eran Davidson, Gründer von DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND bestätigt: "nu3 ist ganz klar Marktführer im Online-Business für Superfoods und smarte Ernährung, mit einem riesigen, noch unerschlossenem Marktpotenzial, erstklassigen Investoren und einem exzellenten Management Team. Genau das, was jeder Investor sucht, aber so selten findet. Wir freuen uns, nu3 mit einem Wachstumskredit zu unterstützen."

nu3 wurde 2011 von Dr. Robert Sünderhauf und Kassian Ortner gegründet. Das Unternehmen betreibt Online-Shops in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Skandinavien. Dr. Robert Sünderhauf , Founder & Managing Partner, zur Partnerschaft mit DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT: "Seit zwei Jahren stehen wir mit Eran im Dialog über eine mögliche Zusammenarbeit. Mit der Reife und Finanzstärke unseres Unternehmens befinden wir uns jetzt an dem Punkt, an dem Venture Debt aus Sicht der Gesellschafter die beste Wahl zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums ist. Wir freuen uns, mit Eran Davidson und seinem Team einen erfahrenen Venture Investor gewinnen zu können."

