Sphera Solutions übernimmt Rivo Software und baut die Breite seines Softwareangebotes für Gesundheit und Sicherheit sowie cloudbasierten Anwendungen aus

Chicago (ots/PRNewswire) - Sphera Solutions, der weltweit größte Anbieter von Operational Excellence Software und Informationsdienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EH&S), operationellem Risiko und Produktverantwortung, gab die Übernahme von Rivo Software bekannt, eines führenden Anbieters von cloudbasierter Software für Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Risikomanagement.

Die Übernahme unterstützt die Expansion des cloudbasierten Anwendungsportfolios von Sphera, baut die Breite seiner Softwarelösungen und Dienstleistungen bei Gesundheit und Sicherheit aus und erhöht seine weltweite Präsenz. Besonders wichtig ist, dass Sphera dadurch seine umfassende Talentbasis an Softwareentwicklern und Branchenexperten um die erfahrenen Softwareentwicklungs- und Produktteams von Rivo erweitert.

Mit seiner innovativen Suite von mobilen Lösungen - die mit Apps für die mobilen iOS, Android und Windows Plattformen laufen - hilft Rivo einigen der weltweit bekanntesten Marken, Vorfälle, Audits und Inspektionen, Korrekturmaßnahmen und andere Unternehmensrisiken sowie Compliance-Berichterstattung zu verwalten. Als ein anerkanntes und führendes Unternehmen im Gesundheits- und Sicherheitsmarkt mit vorwiegender Präsenz in Europa, im Mittleren Osten und im asiatisch-pazifischen Raum hat Rivo seine Software konzipiert, um Visibilität und Kontrolle in unternehmensweite Risiken zu bringen und sicherzustellen, dass Unternehmen im heute weltweit operativen Umfeld widerstandfähig bleiben.

"Wir glauben, dass es lebenswichtig ist, bei unseren Produkten und Dienstleistungen der Weltklasse innovativ und expansiv zu bleiben", sagte Paul Marushka, President und CEO von Sphera. "Mit der Technologie von Rivo hat Sphera jetzt die einzigartige Möglichkeit, Kunden sowohl mit lokalen als auch mit cloudbasierten Softwareoptionen für die Verwaltung von Risiken und Compliance optimale Flexibilität zu bieten."

Den Kunden von Rivo bietet diese Akquisition bisher einmaligen Zugang zu einer neuen und soliden Suite von ergänzenden Produkten ebenso wie zur größten Bibliothek mit regulatorischen Informationen und Inhalten. Kunden können ebenfalls vom größten und erfahrensten Team mit technischen und Produktexperten sowie Kundendienstspezialisten profitieren.

"Dies ist ein erheblicher Zugewinn für die Kundenbasis von Rivo", sagte Hillel Zidel, Managing Director von Kennet Partners und ehemaliges Verwaltungsratsmitglied von Rivo. "Sphera steht schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Marktes für Gesundheits- und Sicherheitssoftware und Dienstleistungen und wird mit seinen Mitarbeitern, Prozessen und Produkten sofort Werte und Tiefe liefern."

Die Software von Rivo erweitert die cloudbasierten Anwendungen von Sphera um neue Produktfunktionen, Funktonalität und Technologie, die den Kunden von Sphera und Rivo zur Verfügung stehen.

"Diese Transaktion ist ein Beispiel für das dauerhafte Engagement von Genstar, in Sphera mit organischen und nicht organischen Mitteln zu investieren", sagte Geoff Miller, Prinzipal bei Genstar Capital. "Die Übernahme von Rivo stärkt die führende Präsenz von Sphera im Marktplatz und die unternehmensweite, integrierte Risikomanagementplattform."

Sphera ist ein Portfoliounternehmen von Genstar Capital, eines führenden Private Equity-Unternehmens im mittleren Marktbereich, das im Juni 2016 das OERM-Geschäft (jetzt Sphera) von IHS Markit erwarb. Vor der Übernahme wurde Rivo von den führenden Technologieinvestoren Kennet Partners und Eight Roads Ventures unterstützt. Marks Baughan Securities war der exklusive Finanzberater von Rivo Software Limited. Die finanziellen Bedingungen dieser Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Sphera Solutions

Seit über 30 Jahren hat sich Sphera verpflichtet, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt durch die Förderung operationeller Exzellenz schaffen. Sphera ist der weltweit größte Anbieter von Operational Excellence Software und Informationsdienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EH&S), operationellem Risiko und Produktverantwortung. Das in Chicago beheimatete Unternehmen dient über 2.500 Kunden und mehr als 1 Million einzelnen Nutzern in 70 Ländern. Sphera ist ein Portfoliounternehmen von Genstar Capital, eines führenden Private Equity-Unternehmens im mittleren Marktbereich mit dem Schwerpunkt auf den Branchen Software, Industrietechnologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Mehr erfahren Sie unter www.spherasolutions.com. Folgen Sie Sphera auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/15173846) und Twitter

@SpheraSolutions (https://twitter.com/spherasolutions).

Über Genstar Capital

Genstar Capital ist ein führendes Private Equity-Unternehmen, das seit 25 Jahren aktiv in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert. Genstar hat seinen Firmensitz in San Francisco und arbeitet in Partnerschaft mit seinen Managementteams und seinem Netzwerk aus strategischen Beratern an der Transformation seiner Portfoliounternehmen in brancheführende Gesellschaften. Genstar verwaltet Mittel mit Kapitalzusagen von insgesamt ca. $ 9 Milliarden und konzentriert sich auf Investitionen in ausgewählte Segmente der Branchen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Software und Industrietechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gencap.com/.

Über Kennet Partners

Kennet ist ein führendes internationales Growth Equity-Unternehmen, das in schnell wachsende Unternehmen in Europa und Nordamerika investiert. Kennet unterstützt unternehmerisch ausgerichtete Technologieunternehmen mit Expansionskapital zur Beschleunigung von Wachstum und Erwirtschaftung von außerordentlichem Shareholder Value. Kennt ist ein erfahrener Investor, der ca. $ 700 Millionen an Mitteln verwaltet. Weiterführende Informationen finden Sie unter:

www.kennet.com. Kennet Partners Limited ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht.

Über Eight Roads Ventures

Eight Roads Ventures ist ein weltweites Venture Capital-Unternehmen, das Unternehmer unterstützt, die nach Größe streben. Gemeinsam mit seinen angeschlossenen Fonds verwaltet das Unternehmen $ 4 Milliarden Kapital über Büros im Vereinigten Königreich, Indien, China, Japan und in den Vereinigten Staaten. Die fast 50-jährige Investitionsgeschichte schließt Partnerschaften mit Unternehmen wie Alibaba, CloudByte, Cúram, Future Advisor, GoodData, InnoGames, iPipeline, MADE.com, Manthan Systems, Metaps, Nuance, Ping Identity, Prosper, Treatwell, Recurly, Wallapop und Xoom ein. Weitere Informationen finden Sie unter https://eightroads.com/en/ventures. Folgen Sie @8roadsventures (https://twitter.com/8roadsventures).

